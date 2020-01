GTA 6 o Bully 2? Rockstar si prepara a rilasciare un trailer

Il 2020, secondo Jason Schreier – noto insider e giornalista -, sarà l’anno dell’annuncio di GTA 6. Si tratta solo di un pronostico, ma ora abbiamo modo di scoprire nuove informazioni che potrebbero puntare proprio in tale direzione. Recentemente, infatti, è apparsa sul sito ufficiale di Rockstar Games una proposta di lavoro che ricerca un “video editor”: l’annuncio è stato notato da TheNathanNS, che ha condiviso l’informazione tramite Twitter.

La proposta non è legata esplicitamente a GTA 6 o ad altri giochi, ma cerca semplicemente una persona che possa “comunicare l’eccitazione e l’emozione provata con un gioco all’interno di un formato da sessanta secondi.“. Ovviamente una descrizione di questo tipo non può non far pensare a un trailer. La domanda a questo punto, oltre a quando tale filmato possa essere rilasciato, è: per che gioco sarà realizzato?

Ci sono molte possibilità. Sappiamo che GTA Online è ancora in piena attività e potrebbe essere un filmato per una nuova espansione. Red Dead Redemption 2 e la sua componente online sono altri candidati, sopratutto considerando che si tratta di un’opera con più elementi drammatici ed emotivi rispetto a Grand Theft Auto.

Le opzioni ovviamente non terminano qui. Bully 2 è un altro sorvegliato speciale dei fan: mai annunciato, è stato soggetto a molti rumor nel corso del 2019. Per ora non ci sono conferme di alcun tipo e, inoltre, un report ha segnalato che il gioco è stato messo in pausa. Si è anche rumoreggiato di un’IP a tema medievale, anche se tra i molti rumor pareva quello meno credibile.

Infine, abbiamo GTA 6: la serie tende ad avere toni leggeri, o comunque non propriamente drammatici ed emotivi, ma ovviamene non abbiamo idea di quale sia lo stile del nuovo capitolo, visto che per ora non è nemmeno stato confermato lo sviluppo in modo ufficiale. I rumor e i leak sono molti e spesso si contraddicono a vicenda, rendendo veramente impossibile capire se vi è qualcosa di reale. Per ora sappiamo che Rockstar è al lavoro su un trailer, su cosa è un mistero: quali sono le vostre speranze?