GTA 6 sarà il canto del cigno di Rockstar Games?

Di sicuro GTA 6 è uno dei videogiochi più chiacchierati del momento nonostante il sesto capitolo della saga di Rockstar Games sia tutt’altro che ufficiale. Sul web girano già una dozzina di rumor e presunti leak mai confermati dalla software house americana, che al momento sembra essere ancora fortemente concentrata sullo sviluppo di nuovi contenuti per GTA Online e Red Dead Online, due titoli già di per se mastodontici, ma a detta di un ultimo rumor GTA 6 si prefigge il compito di essere il videogioco più imponente mai sviluppato da Rockstar Games.

Questo nuovo rumor nasce da una fonte anonima che nelle scorse ore ha condiviso sul web una lettera di Rockstar indirizzata a un proprio dipendente. Il contenuto della lettera sembra voler informare che GTA 6 non solo sarà il progetto più grande e ambizioso della compagnia, ma una volta che sarà lanciato sul mercato, il gioco segnerà anche la chiusura di Rockstar Games, lasciando per sempre il settore con il proprio canto del cigno.

This is officially the worst leak I've ever seen.

"Rockstar Games is shutting down" (with """"""""""evidence"""""""""" apparently) pic.twitter.com/Xs3rGxSHvS

— TheNathanNS (@TheNathanNS) December 31, 2019