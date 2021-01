GTA 6 come Cyberpunk, si potrà scegliere il sesso del protagonista?

Da un paio di settimane le notizie su GTA 6 stanno diventando argomenti estremamente scottanti. L’ennesimo capitolo della serie targata Rockstar Games continua ad essere un mistero, in quanto tutt’ora non si hanno informazioni certe sulla location, storia e specialmente sul periodo di uscita. Nonostante tutto questo una cosa è sicura, è uno dei giochi più attesi di sempre. Recentemente sono saltati fuori rumors di ogni tipo, vi avevamo raccontato come lo sviluppo avrebbe cancellato l’idea di portare alla luce Bully 2. Questo, secondo alcuni, avrebbe velocizzato non poco il lavoro che però tarderà comunque ad arrivare.

Nonostante in queste settimane abbiamo avuto a che fare con tante voci di corridoio, vi invitiamo di prenderle come tali in quanto Rockstar Games non ha mai parlato in modo chiaro di GTA 6. Proprio in queste ore un altro insider ha potuto parlare del titolo dichiarando che sarà possibile scegliere il sesso del protagonista, un po’ come con i più recenti giochi di ruolo, tra cui Cyberpunk 2077.

For the first time ever in a GTA title, GTA 6 will have a playable female and male protagonist. #GTA6 #GTAVI — Tom Henderson (@_TomHenderson_) January 10, 2021

Dal post pubblicato da Tom Henderson non è chiaro se sarà possibile scegliere il sesso o saranno presenti due personaggi, uno maschio ed uno femmina appunto, che potranno essere controllati; Un po’ come successo con GTA 5. Insomma, se l’insider dovesse avere ragione si tratterebbe di una scelta da tenere in considerazione, attuata per la prima volta in un capitolo della serie. Una scelta assolutamente plausibile che approviamo sotto tutti i punti di vista. Insomma, non sappiamo molto di GTA 6 ma è possibile che il 2021 sia l’anno giusto per scoprire qualcosa vista la grande mole di rumors che stanno uscendo nell’ultimo periodo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piacerebbe come scelta? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti GTA 6 ed il suo ipotetico periodo di uscita.