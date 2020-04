GTA 6: data di uscita entro fine 2020 su PS5 e Xbox Series X? Impossibile per gli analisti

GTA 6 continua a essere uno dei giochi più chiacchierati e al tempo stesso quello sul quale si sa di meno. Rockstar Games, infatti, non si sbottona e, contrariamente ai molteplici rumor comparsi in rete recentemente, marzo 2020 si è chiuso senza alcun annuncio. Come sempre, sono i “leak” a far da padrone su Reddit e ResetEra: purtroppo ancora non possiamo fare affidamento su altro; al massimo, possiamo basarci sulle previsioni degli esperti del settore per capire quale potrebbe essere la data di uscita di GTA 6.

Proprio a questo riguardo, in rete è iniziato a circolare un vecchio report, del giugno 2019, di una società d’analisi, Intrepid Capital, la quale aveva previsto la data di uscita di GTA 6 tra la fine del 2020 e del 2021, poco dopo il lancio di PS5 e Xbox Series X. Il rilascio del gioco era stato previsto dalla società sia su PS4 e Xbox One che sulle piattaforme di nuova generazione.

La società, però, anche in virtù delle problematiche causate dall’epidemia di Covid-19, ha riformulato la questione e afferma che GTA 6 uscirà sì entro l’inizio del 2021, ma unicamente per PS4 e Xbox One. Forse anche la versione PC potrebbe essere rilasciata subito, ma secondo l’analisi è certo che le versioni PS5 e Xbox Series X tarderanno di 12 mesi, arrivando quindi all’inizio del 2022.

Ovviamente queste non sono in alcun modo informazioni ufficiali, si tratta solo di una previsione di una società d’analisi dedicata alle grandi aziende quotate in borsa. Ricordiamo inoltre che un gioco come GTA 6 necessita di un annuncio in grande stile e di un periodo di tempo adeguato per pubblicizzarne l’uscita: non possiamo aspettarci annuncio e rilascio a brevissimo termine. Per ora Rockstar non ha detto nulla a riguardo, quindi non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni. Diteci, quali sono i vostri desideri per il nuovo capitolo?