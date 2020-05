GTA 6: la data di uscita è lontana, di certo dopo marzo 2021

Quando uscirà GTA 6? È una delle domande più poste dagli appassionati di videogame negli ultimi anni. Purtroppo Rockstar Games pare restia a dare informazioni sull’argomento. Il gioco, ricordiamolo, non è nemmeno stato annunciato ufficialmente, anche se è scontato che, prima o poi, sarà rilasciato. Il dubbio è per l’appunto sul quando. La data di uscita è spesso al centro delle discussioni dei leaker e, talvolta, degli analisti del settore, che cercano di predire l’arrivo del potenziale nuovo capolavoro della società di New York. Ora, però, abbiamo accesso a un’informazione ufficiale.

No, non abbiamo una data di uscita di GTA 6 precisa (lo ripetiamo, non è nemmeno stato annunciato), ma sappiamo quale non è la data di uscita: il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto non arriverà prima del marzo 2021. L’informazione arriva direttamente da Take-Two, compagnia madre di Rockstar Games, la quale ha affermato di avere ben 93 giochi in uscita nei prossimi 5 anni. Tra questi vi sarà per certo anche qualche grande videogame delle sue compagnie principali, ovvero Rockstar e 2K: l’unica certezza è che tali grandi titoli non sono in arrivo entro la fine dell’anno fiscale in corso (aprile 2020 – marzo 2021).

In tutta onesta era difficile pensare che GTA 6 fosse pronto entro la prossima primavera, ma alcuni speravano probabilmente che gli sviluppatori annunciassero il gioco in uno dei prossimi eventi estivi. In realtà, un annuncio non è da escludere a priori, ma di certo non vi sarà un rilascio a sorpresa in contemporanea con PS5 e Xbox Series X. Rockstar Games, non c’è bisogno di dirlo, è nota per i suoi lunghi tempi di sviluppo e pare improbabile che possa anticipare il rilascio del gioco solo per sfruttare l’arrivo della next-gen come trampolino di lancio.

I rumor più recenti parlano di uno sviluppo completo al 50%, il che significherebbe un’attesa ancora molto lunga. Purtroppo non possiamo sapere se si tratti di un “leak” affidabile o del classico chiacchiericcio senza alcuna credibilità. Non ci resta altro da fare se non attendere e sperare che GTA 6 non ritardi fino al 2022 od oltre.