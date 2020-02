GTA 6: un documento rubato a Sam Houser svela le location del prossimo gioco?

Si è fatto un gran parlare in questi giorni di Rockstar e dei suoi futuri progetti videoludici. Dopo il recente abbandono di Dan Houser, molti temevano il peggio per la compagnia statunitense. Tuttavia al di fuori di questa “perdita”, la casa newyorkese sembra avere le idee ben chiare su dove andare a parare in futuro. Non sappiamo ancora con esattezza quale sarà il prossimo gioco uscito dalle porte di Rockstar, ma in queste settimane sempre più leak andrebbero a suggerire l’arrivo di GTA 6.

Sono ormai settimane (o addirittura mesi) che in rete non tendono a smettere di arrivare nuovi rumor riguardanti il futuro Grand Theft Auto. Durante la giornata di oggi però andiamo a parlare di un altro curioso leak che è comparso in rete durante le ultime ore. La soffiata arriverebbe dal noto insider Razed che per qualche strano motivo sarebbe entrato in possesso di un documento ufficiale riguardante proprio il futuro GTA 6.

Il documento risale al lontano 2013, quando il sesto capitolo della saga di GTA era in fase primordiale (con circa 60 persone che lavoravano al progetto). Questo file specifico appartenente a Sam Houser (fratello del co-fondatore Dan Houser) svela svariate informazioni sui futuri progetti Rockstar. Una di queste informazioni riguardano la probabile ambientazione di GTA 6.

Le location prese in considerazioni dal team di sviluppo (almeno stando al leak) sarebbero state molteplici. Tra di esse si contano la città di Vice City, Las Venturas, una nuova città messicana ed infine una metropoli ricoperta di neve (molto simile a Detroit o Chicago). Ovviamente questo leak non è stato in alcun modo commentato da Rockstar stessa. L’insider Razed inoltre non ha ancora l’affidabilità del documento specifico, quindi si potrebbe trattare di un semplice rumor senza fondamenta. Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere ogni singola parola con le dovute pinze ed aspettare conferme ufficiali!