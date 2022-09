Non siamo solamente noi comuni giocatori ad attendere GTA 6. Ad aspettare, in religioso silenzio o quasi, c’è anche una personalità molto illustre del mondo dei videogiochi. Stiamo parlando dell’ex presidente di Nintendo of America, ovvero Reggie Fils-Aime, uno dei personaggi più conosciuti di questa industria, che nel corso degli anni ha saputo offrire una visione molto diversa della divisione occidentale della casa di Kyoto.

Fils-Aime prima di essere un uomo di questa industria è anche un amante dei videogiochi. Nonostante la sua storia non sia passata da PlayStation o Nintendo (Reggie era un amante della prima Xbox, come ammesso da lui stesso), ha da sempre guardato a questo mercato con curiosità. Naturale dunque che anche lui stia attendendo un riscontro da parte di Rockstar Games in merito a GTA 6. Reggie ha dichiarato di attendere con molta curiosità il prossimo capitolo della serie di Grand Theft Auto e soprattutto di volerlo giocare.

Questa sua dichiarazione svela anche l’amore che ha verso la saga creata da Rockstar Games. Durante l’intervista, infatti, Reggie Fils-Aime ha svelato di aver giocato diversi giochi della serie e siamo sicuri che dopo quasi 10 anni passati su GTA 5 ci sia anche da parte sua la voglia di cambiare pagina e provare a giocare qualcosa di nuovo.

Di GTA 6, almeno per ora, non conosciamo praticamente nulla. Rockstar Games è stata particolarmente silente nell’ultimo periodo, ma non è escluso che nei prossimi mesi qualcosa non possa muoversi. Il team di sviluppo sembra infatti aver dato l’addio al precedente capitolo, come vi abbiamo riportato la scorsa settimana. Una presa di posizione che suona come un passo avanti nella storia del franchise e che alcuni hanno interpretato come un chiaro segnale di un avvicinamento al reveal del nuovo titolo della serie. Non ci resta dunque che attendere un eventuale segnale da Rockstar Games: noi siamo pronti.