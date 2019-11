GTA 6: esclusiva temporale PS5 e annuncio a breve secondo i rumor

GTA 6 sarà un'esclusiva temporale di PS5 e sarà annunciato a breve termine secondo una serie di rumor apparsi su Reddit. Ecco i dettagli.

GTA 6 è uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi mesi e, ora che Red Dead Redemption 2 è in arrivo su PC (e Google Stadia, non dimentichiamolo), Rockstar Games non sembra “avere più scuse” per non essere al lavoro sul nuovo capitolo dell’amata serie. Ora, spunta su Reddit un nuovo rumor secondo il quale il gioco sarà esclusiva temporale PlayStation (quindi PS5) e, per di più, sarà annunciato a breve. Da dove nasce questa speculazione?

Su Reddit un utente anonimo (ma attendibile secondo i moderatori) ha affermato che Sony ha deciso di festeggiare il venticinquesimo anniversario di PlayStation, il quale cadrà il 3 dicembre 2019, con un grande annuncio. Per ora la società giapponese non ha rilasciato informazioni ufficiali in merito, ma non si tratta di un’idea poi così strana: è possibile che Sony voglia celebrare tale ricorrenza in qualche modo.

Ammesso quindi che ci sarà effettivamente un annuncio, di cosa di potrebbe trattare? Possiamo tranquillamente escludere PlayStation 5, in quanto Sony ha già confermato che non riceveremo nuove informazioni prima del 2020. A questo punto, intervengono altri insider i quali affermano che Rockstar Games sia pronta per annunciare GTA 6 sotto forma di esclusiva temporale (per quanto non è dato saperlo) di PS5, con data di uscita all’autunno 2020.

GTA 6 esclusiva temporale PS5 sarebbe il frutto di un grande accordo tra Sony, Rockstar Games e Take-Two (compagnia madre di Rockstar). Di certo sarebbe un gran colpo per la società giapponese che si garantirebbe un inizio di generazione con il botto. Si tratta però di un rumor e non vi è nulla di ufficiale: avremo conferme o smentite nel giro di un mese, in ogni caso: voi credete che sia possibile?