GTA 6: esclusivo per Google Stadia, PS5 e Xbox Scarlett con annuncio a breve?

GTA 6 è sicuramente uno dei giochi più attesi dagli appassionati. Ora, sono emersi nuovi rumor sulle piattaforme d'arrivo del titolo e sull'uscita.

Grand Theft Auto è una delle serie videoludiche di maggiore successo negli ultimi anni, con un quinto capitolo che continua a rompere record su record, non curante nei molti anni che ha sulle spalle. È comprensibile quindi che il pubblico sia estremamente desideroso di scoprire qualche dettaglio su GTA 6. Per ora, purtroppo, non ci sono informazioni ufficiali in merito, ma i rumor non mancano.

Recentemente, ad esempio, il pubblico ha supposto che Rockstar sia pronta a pubblicare la serie su Google Stadia, in quanto ha rimosso i vari capitoli di GTA da GeForce Now, ovvero il servizio streaming videoludico di Nvidia. Secondo molti questo significa che le due società sono ormai in accordo per la pubblicazione di GTA sul nuovo servizio di Mountain View. Inoltre, i rumor vogliono anche Red Dead Redemption 2 in arrivo su Google Stadia, in contemporanea con l’uscita della versione PC.

The Diamond Casino and Resort: il più recente update di GTA Online

Le chiacchiere di corridoio, però, non si fermano qui e arrivano fino a GTA 6. Il nuovo capitolo dovrebbe essere annunciato nel 2020 (quindi, potenzialmente, anche fra pochi mesi) e l’uscita dovrebbe essere prevista nel 2021/2022: a quel punto, il gioco “abbandonerebbe” PS4 e Xbox One e uscirebbe unicamente su PS5 e Xbox Scarlett, oltre che su Google Stadia. La versione PC, invece, sarebbe sviluppata in seguito.

Punto focale della strategia sarebbe anche GTA Online, modalità di estremo successo e principale fonte di guadagno di GTA 5. Quest’ultima verrebbe ancora supportata su PS4 e Xbox One, anche dopo l’uscita di GTA 6. Per chiudere il giro dei rumor, vi ricordiamo che Rockstar Games potrebbe essere al lavoro anche su Bully 2, sul quale sono emersi vari dettagli.

Ovviamente queste sono solo voci di corridoio senza alcun ufficialità. Non possiamo fare altro se non divertirci a speculare su quali potrebbero essere i piani di Rockstar, in attesa di un annuncio. Diteci, secondo voi come agirà la società?