GTA 6: gli NPC avranno un’IA completamente rivista?

Nel corso degli anni Rockstar Games è sicuramente diventata una delle società di punta del gaming moderno. Nell’ultimo periodo è stata presa ad esempio come riferimento da Jason Schreier per lo sviluppo di titoli tripla A a dir poco impeccabili. L’azienda americana infatti lavora da sempre in segreto e solo quando si ritiene davvero pronta mostra a tutto il pubblico il suo recente progetto. Ricordiamo infatti l’ultimo capolavoro, quel Red Dead Redemption 2 che tanto è stato apprezzato da pubblico e critica ancora oggi perla della scorsa generazione. In attesa quindi di GTA 6, Rockstar Games avrebbe in mente qualcosa che potrebbe, un’altra volta, distruggere l’idea di videogioco che conosciamo oggi.

In queste ore si è scoperto che Rockstar Games avrebbe depositato un brevetto nel 2019 riguardante gli NPC in-game e pubblicato ufficialmente lo scorso ottobre. Tale brevetto si chiama “Sistema e metodo per la navigazione virtuale in un ambiente di gioco” e sembrerebbe mirato principalmente sugli NPC nei loro giochi futuri. Siamo convinti che questa nuova “tecnologia” verrà sfruttata per la primissima volta in GTA 6, titolo attesissimo il quale ancora oggi si sa ben poco. Non è ancora del tutto chiaro, ma potrebbe rivoluzionare un’altra volta l’idea di open world con una nuova tecnologia.

Nelle ultime settimane stanno spuntando fuori rumors riguardanti il nuovo capitolo della famosa serie. L’ultimo riguarda la possibilità di vedere più città che si evolvono con il passare dell’avventura. Sebbene si tratti solo di un rumor, siamo certi che GTA 6 sarà qualcosa di mai visto prima e quindi ogni notizia uscita fuori nell’ultimo periodo potrebbe essere veritiera. Ad oggi non si hanno informazioni, ma è abbastanza plausibile che il 2021 sia l’anno giusto per vedere un fantomatico trailer del capolavoro targato Rockstar Games. Intanto, un nuovo brevetto intrigante è stato depositato e pubblicato.

Cosa ne pensate di questo nuovo brevetto? Pensate che Rockstar Games sia l’azienda videoludica da prendere come esempio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità su GTA 6 ed i progetti futuri della società americana.