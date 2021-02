GTA 6 ha un rivale: Everywhere, uno dei giochi più ambiziosi di sempre

La saga di Grand Thef Auto ha sicuramente un appeal di tutto rispetto sui giocatori. All’interno del brand di Rockstar Games hanno preso vita alcune delle esperienze videoludiche più amate ed iconiche di sempre, portando il franchise a d una popolarità senza confini. Aspettando l’annuncio del chiacchieratissimo GTA 6, sembra che il prossimo titolo Rockstar dovrà scontrarsi con un rivale di tutto rispetto, almeno, sulla carta.

Questo rivale alla prossima grande produzione Rockstar è Everywhere, il tanto chiacchierato titolo di esordio del team indipendente Build A Rocket Boy Games, guidato proprio da ex dipendenti Rockstar. Tra questi troviamo l’ex presidente di Rockstar North Leslie Benzies, che ha fondato lo studio nel 2016. Benzies e il suo team non si sono fatti sfuggire nemmeno un informazione aggiuntiva sul loro primo gioco, proprio per questo l’alone di mistero sul titolo è ancora molto denso.

Ad aprirci le porte su quel che potrebbe Everywhere come il grande rivale di GTA 6 sono alcuni brevetti scovati in rete. Tra queste informazioni troviamo un sistema adatto a creare degli ambienti creati direttamente dai computer e una citazione alla dicitura “gioco multyplayer”. Il tutto fa pensare ad Everywhere non solo come a un titolo tradizionale, ma anche ad una sorta di piattaforma di creazione di contenuti in costante espansione.

Inoltre, sembra che Everywhere consisterà in due mondi separati. Il primo un overworld, dove i giocatori possono riunirsi con gli amici, fare acquisti ed esplorare gli ambienti digitali a piedi o in auto. Poi, ci sarebbero molti mondi più piccoli da esplorare e potenzialmente infiniti, i quali consentiranno ai giocatori di giocare esperienze come delle battle royale o guardare diversi media digitali su servizi come Netflix.

La cosa molto particolare di questo fantomatico rivale di GTA 6 sono proprio le poche informazioni che abbiamo al momento. Di sicuro Everywhere ha alle spalle un team e delle personalità molto forti, le quali puntano a creare uno dei giochi più ambizioni di sempre. Non ci resta che conoscere il reale utilizzo di questi brevetti e scoprire cosa sarà di fatto questo Everyehere. Cosa vi aspettate dal primo ambiziosissimo titolo di Build A Rocket Boy Games? Diteci le vostre aspettative con un commento nella sezione dedicata.