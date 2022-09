Questa domenica di settembre ha segnato un vero e proprio monopolio di GTA 6. I leak diffusi in rete hanno generato una vera e propria frenesia di notizie, informazioni nascoste e ipotesi legate al prossimo capitolo di Grand Theft Auto. Dopo i filmati che abbiamo già mostrato, qualcuno ha deciso di raccogliere e catalogare nella sua interezza tutti i 90 video diffusi dal leaker.

Le clip in questione sono state raccolte all’interno di questo link su pastebin e sono liberamente accessibili a chiunque voglia dare un’occhiata. Tuttavia, si tratta di un vero e proprio elenco di link privi di descrizione, quindi non risulta particolarmente semplice da consultare. Nessuno dei video nella lista, infatti, ha un titolo o un paragrafo che ne indica il contenuto. Per consultare i filmati inseriti nell’elenco basterà incollare l’indirizzo nella barra di ricerca e verremo rimandati al corrispettivo video su streamable.

È da precisare, inoltre, che il video di gameplay mostrato questa mattina è l’unico di questo genere. Tutti gli altri sono filmati di pochi secondi nei quali possiamo vedere gli sviluppatori che testano alcune funzioni. Vedremo dunque i movimenti dei personaggi, le animazioni di nuoto, la camminata accucciata e ogni altro genere di prova per GTA 6. Il video più interessante rimane senza dubbio quello della rapina nel diner che è stato reso di dominio pubblico questa mattina.

Vi ricordiamo, infine, che tutto questo materiale per GTA 6 non è ufficialmente condiviso da Rockstar Games. Di conseguenza, non avremo mai le conferme ufficiali da parte dello studio su quella che, in ogni caso, è una versione pre-alpha. Nonostante le conferme arrivate nelle ultime ore da parte di insiders autorevoli, questo materiale rimane da classificare come leak e, pertanto, non è attendibile per giudicare la qualità finale del prossimo capitolo di Grand Theft Auto.