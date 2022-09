Sono passati pochi giorni dalla colossale fuga di notizie che ha colpito Rockstar Games domenica 18 settembre. Dopo ore di confusione e dubbio, gli sviluppatori hanno confermato che i novanta video diffusi dal leaker sono autentici e che, per fortuna, lo sviluppo del gioco non risentirà di questa vicenda. L’autore del leak dovrà adesso vedersela addirittura con l’FBI, tuttavia, i fan hanno iniziato ad utilizzare quei contenuti per ottenere il maggior numero di informazioni possibili su GTA 6.

Alcuni utenti, inoltre, stanno utilizzando i filmati per ricostruire la mappa di gioco del prossimo Grand Theft Auto. Tuttavia, dal momento che Rockstar sta in tutti i modi ostacolando la diffusione del materiale leakato, i fan non possono usare le immagini ufficiali per realizzare un collage dell’ambientazione. Di conseguenza, l’ingegno dei giocatori ha partorito le più disparate strategie per ricreare la mappa di GTA 6 senza incorrere in problemi con gli sviluppatori.

Le scuole di pensiero nella realizzazione di questo contenuto sono essenzialmente due, entrambe tanto efficaci quanto esilaranti. Alcuni, infatti, hanno deciso semplicemente di recuperare i luoghi corrispettivi agli screen su Google Earth per poi rimappare le zone e capire l’effettiva dimensione della mappa. Altri, invece, con tanta creatività quanto masochismo, hanno deciso di ricreare la mappa di gioco di GTA 6 utilizzando Paint e strumenti simili.

La maggior problematica di questo processo sarà quella di ricreare una mappa di GTA 6 che sia nella corretta scala. Anche se si riuscissero ad individuare tutte le aree geografiche che compongono l’ambientazione del nuovo Grand Theft Auto, infatti, bisogna considerare che Rockstar non riporta mai le città in dimensione reale. Per quanto possano essere grandi, le zone di gioco subiranno sempre una riduzione rispetto alla sua controparte reale. Tuttavia, sarà sicuramente un buon modo per ingannare l’attesa che si separa dall’uscita dell’open world di Rockstar.