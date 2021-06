GTA 6: l’annuncio potrebbe avvenire in modo inaspettato

Non si accennano a spegnersi i rumor su GTA 6, soprattutto in un periodo come quello attuale che anticipa il ritorno dell’E3 2021. La fiera losangelina sta per tornare dopo un anno di assenza forzata a causa Covid, e per questo molti appassionati sperano in un annuncio targato Rockstar Games. Al momento tutto tace, ma a parlare sono i vari leaker e insider del settore, i quali hanno sempre molto da dire per quanto riguarda il fantomatico sesto capitolo della saga di Grand Theft Auto.

Del nuovo capitolo della saga free roaming targata Rockstar ne abbiamo già sentite di ogni colore: dalle possibili ambientazioni, ai periodi storici o a quella che potrebbe essere la trama. Ora, stando a quanto viene riferito da un insider, Rockstar Games potrebbe annunciare GTA 6 in un modo inaspettato, ovvero attraverso un evento di gioco di GTA Online. Un modus operandi fattibile, e simile a quanto fatto da Activision con l’annuncio di COD Black Ops Cold War all’interno di Warzone ed Epic Games con i suoi numerosi eventi in Fortnite.

Il nuovo rumor arriva da 4chan, dove un utente di recente ha fatto sapere come i prossimi 4 eventi di GTA Online porteranno direttamente all’annuncio del prossimo capitolo principale della saga Rockstar. Questa sarà la campagna di marketing scelta dalla compagnia statunitense: continuare a supportare il quinto capitolo con nuovi contenuti e allo stesso tempo utilizzare uno dei giochi più giocati e popolari ancora oggi come mezzo per annunciare il tanto atteso GTA 6.

Essendo un rumor va sempre preso con le dovute attenzioni, ma tra tutte le informazioni dubbie che girano sul web, proprio questa aprirebbe ad una possibilità abbastanza concreta. Va sottolineato come GTA 5 stia per arrivare anche sulle console di nuova generazione, e proporre nuovi contenuti da giocare sul quinto capitolo prima di annunciare GTA 6 non ci sembra una mossa così insensata dopo tutto.