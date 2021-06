GTA 6: l’annuncio potrebbe avvenire su più eventi dal vivo

Ad oggi non ci sono segnali ufficiali riguardo all’esistenza di GTA 6, figurarsi se possiamo avere qualche informazione concreta sull’annuncio dell’attesissimo prossimo capitolo della saga free roaming di Rockstar Games. È però la stessa compagnia americana ad aver lanciato un possibile indizio che sembra lasciare intendere la modalità di annuncio di un prossimo progetto in sviluppo presso la tanto amata software house statunitense.

Le prime voci di corridoio su GTA 6 sono cominciate ad uscire qualche tempo dopo che GTA 5 arrivò anche sulle console PlayStation 4 e Xbox One. Ancora oggi non abbiamo alcun indizio concreto sull’esistenza del sesto capitolo principale della saga. Ora, la società americana ha recentemente pubblicato un nuovo annuncio di lavoro in cui richiede l’assunzione di un coordinatore di eventi dal vivo. Questo potrebbe confermare un dettaglio importante emerso in un recente rumor postato su una bacheca di Reddit.

Il recente elenco per le assunzioni pubblicato da Rockstar sembra andare a confermare un recente rumor che parlava di una campagna marketing per GTA 6. Questa voce di corridoio menzionava una massiccia campagna di marketing che comprenderebbe una serie di eventi dal vivo; all’interno dei quali sarebbero stati protagonisti anche alcuni aggiornamenti per GTA Online. Affiancata alla ricerca di un coordinatore per eventi dal vivo di Rockstar, questo rumor oggi prendere ancora più credibilità.

Come al solito in queste occasioni, vi consigliamo di prendere queste informazioni con le dovute attenzioni. Non sappiamo ancora quando e nemmeno come GTA 6 verrà presentato in via ufficiale, ma con l’uscita della recente richiesta di assunzioni da parte di Rockstar Games sembra che i primi rumor apparsi in rete diversi mesi fa possano trovare una parvenza di credibilità.