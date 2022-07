Se anche voi non riuscite più a sopportare il vuoto che GTA 6</strong> sta lasciando, allora la soluzione potrebbe essere decisamente più semplice di quello che pensiate. Già, perché se Rockstar Games non ha sicuramente bisogno di pubblicare un nuovo gioco della serie in fretta e furia, i fan però vorebbero tornarsi a godere un’avventura completamente inedita. Visto l’immobilismo del team di sviluppo, allora, forse sarebbe meglio procedere da soli.

No, non siamo impazziti. Se davvero GTA 6 non sta arrivando e lo desiderate più di ogni altra cosa al mondo, allora la soluzione è davvero quella di crearselo. Come? Senza investimenti milionari e senza costosi PC. La soluzione, almeno per un progetto più piccolo, è sicuramente la SA: Mission Maker, ovvero una mod per GTA San Andreas che vi permette di creare delle missioni aggiuntive per il gioco con protagonista CJ.

SA: Mission Maker è un semplice tool, che si avvicina moltissimo (sia come obiettivo come come realizzazione) a LittleBigPlanet o Dreams. In breve, con questa mod è possibile creare nuove missioni per il gioco, ma senza conoscere la programmazione. Il tutto grazie a una interfaccia decisamente semplice e che sarà in grado di guidarvi nella creazione senza troppi problemi. Sicuramente il vostro GTA 6 non sarà paragonabile a quello di Rockstar Games, ma con un nel po’ di tempo libero e magari qualche amico ad aiutarvi, potreste tirare fuori dal cilindro un vero e proprio gioco per tutti gli amanti della serie. Potete dare uno sguardo alla mod in azione grazie al video che trovate subito qui in basso.

Se questa mod vi ha incuriosito e disponete di GTA San Andreas installato sul vostro PC, allora il nostro consiglio è quello di provarla. Potete scaricare tutti i file necessari semplicemente visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.