GTA 6: non ci saranno notizie a breve secondo Schreier

All’inizio di questa settimana, è trapelato in giro per internet un nuovo leak che indicava un possibile reveal di GTA 6, che doveva avvenire proprio ieri: come ben sapete, Rockstar non ha ancora rivelato nulla in merito, e, mentre alcuni credono che si avranno notizie sul titolo entro la fine di questa settimana, è giunto Jason Schreier, editor di Kotaku, a “smentire” i fatti affermando che a detta sua non si avranno novità sul prossimo GTA a breve.

Jason Schreier è sempre stato una fonte affidabile quando si tratta di rumors, quindi, se Rockstar non ha ancora annunciato nulla, significa che davvero non si avranno notizie su GTA 6nel breve periodo. Tuttavia, questo non significa che il gioco non sia effettivamente in sviluppo, infatti Schreier non ha mai smentito il fatto che Rockstar stia già lavorando al titolo. Probabilmente, per quanto ne sappiamo, la software house sta accantonando lo sviluppo dell’ultimo capitolo per offrire ancora spazio a GTA 5 Online e Red Dead Redemption Online, che data la vastità del mondo di gioco e le funzionalità online che si vanno ad aggiungere volta per volta, questi due titoli possono ancora avere vita lunga.

I don't expect news on the next GTA for a while — Jason Schreier (@jasonschreier) March 26, 2020

Non dimentichiamo, inoltre, che un ex sviluppatore di Rockstar ha già confermato l’esistenza di GTA 6. Micheal Bibin, esperto 3D Game Artist, ha affermato sul suo curriculum di aver preso parte agli sviluppi di GTA 6 tra dicembre 2016 e aprile 2017, oltre ad aver in seguito lavorato agli sviluppi di Red Dead Redemption 2, il che renderebbe quanto affermato un leak attendibile: sembrerebbe, quindi, che qualcosa stia davvero bollendo in pentola, anche se Rockstar è restia a dare novità ufficiali, magari proprio perchè si tratta di uno stadio di sviluppo ancora “acerbo”.

In poche parole, lo sviluppo del prossimo GTA è ufficiale e in atto, ma non avremo notizie sul titolo tra poco tempo, e come sempre, vi invitiamo a trattare tutti i leak che si hanno come delle semplici speculazioni e non come informazioni ufficiali.