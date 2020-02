GTA 6: nuove informazioni arriveranno durante i prossimi mesi?

In questi ultimi giorni la nota Rockstar Games è tornata sulla bocca di tutta la stampa specializzata (e non solo). Dopo la dipartita del leggendario Dan Houser, la famosa compagnia americana è tornata sotto i riflettori per parlare delle sue prossime “mosse commerciali”. Sappiamo che Rockstar sta già preparando il suo terreno verso la prossima generazione, preparando qualche sorpresa ai vari fan. Tra tutti i futuri titoli in arrivo (fatti da Rockstar) sicuramente il più atteso è il tanto rumoreggiato GTA 6.

Stando a delle recenti dichiarazioni di Rockstar, nei prossimi mesi saremo testimoni a qualche novità riguardanti i progetti futuri dell’azienda americana. Dopo questa dichiarazione molti fan hanno iniziato a supporre che probabilmente tra qualche mese il fantomatico GTA 6 si mostrerà per la prima volta. Karl Slatoff, pur rimanendo abbastanza vago con le sue dichiarazione, ha confermato l’intenzione dell’azienda di parlare tra qualche mese dei suoi progetti futuri.

“Durante i prossimi mesi speriamo di condividere con voi più informazioni riguardante i nostri futuri progetti.” Una frase abbastanza semplice (e anche molto vaga) che però da speranza ai vari appassionati di Grand Theft Auto e dei progetti Rockstar (e anche Take-Two). Non sappiamo con esattezza quando queste nuove informazioni verranno rilasciate e ci viene difficile ipotizzare la presenza di Rockstar al futuro E3.

Anche la recente dipartita di Dan Houser potrebbe in qualche modo influire sul futuro sviluppo di GTA 6. Ma al di fuori di tutto una cosa rimane certa: il futuro GTA si sta pian piano preparando ad arrivare. Sarebbe veramente una sorpresa (più che gradevole) sapere qualcosa sul titolo durante i prossimi mesi. Nel frattempo continueremo a deliziarci con GTA 5 ed il tanto amato Red Dead Redemption 2.