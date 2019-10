GTA 6: i contenuti di GTA Online suggeriscono l’ambientazione del prossimo capitolo?

GTA 6 è sempre al centro delle chiacchiere dei giocatori, ma ora arriva una speculazione molto interessante legata a GTA Online. Ecco i dettagli.

La febbre per GTA 6 continua a salire, sopratutto dopo che Rockstar Games ha soddisfatto l’altro grande desiderio dei fan: portare Red Dead Redemption 2 su PC. In queste ultime settimane abbiamo avuto a che fare con molti rumor e presunti leak di informazioni legati a uno dei seguiti più attesi di sempre; ora, nuovamente dobbiamo lanciarci in nuove speculazioni, basate però su un ragionamento molto interessante fatto da alcuni utenti di GTAForums.

Tramite le pagine del forum si specula che alcuni contenuti di GTA 6 potrebbero essere già apparsi all’interno di GTA Online. In particolar modo, si parla di automobili vintage, le quali sono aumentate in numero dopo i recenti aggiornamenti. In termini generali, secondo l’utente che ha proposto il ragionamento, Rockstar Games ha la tendenza a riutilizzare asset preliminari creati per nuovi giochi all’interno di opere già in commercio, in modo tale da contenere i costi produttivi. Secondo queste ragionamento, tutti i contenuti vintage (automobili, ma anche tutto il Diamond Casino & Resort) sarebbero parte di GTA 6: i rumor, in effetti, hanno più volte puntato il dito per un’ambientazione non contemporanea.

La prova alla base di questo ragionamento è il fatto che, all’interno di GTA 5, sono state utilizzate moltissime automobili esclusive dell’espansione The Ballad of Gay Tony di GTA 4. Anche varie attività di TBoGT sono state introdotte in GTA 5. Secondo l’utente, sta accadendo lo stesso con GTA Online. Si tratta ovviamente di una pura speculazione e non vi è alcun dato ufficiale, ma per certo sono concetti interessanti.

A questo punto, dovremo vedere quali saranno i nuovi contenuti in arrivo per GTA Online e cercare di capire se questa connessione con GTA 6 abbia un senso. Diteci, voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con l’utente del forum?