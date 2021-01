GTA 6: più città in continua evoluzione, indizi da Take-Two

GTA 6 è senza ombra di dubbio il videogioco non ancora annunciato più chiacchierato del momento. Rockstar Games non è ancora pronta per svelarci i propri piani per il futuro, eppure le attenzioni degli appassionati vertono tutte su un unico indiziato come prossimo gioco del team americano: Grand Theft Auto 6. A gettare altra benzina sul fuoco, ci hanno pensato anche alcuni nuovi brevetti di Take-Two, i quali avrebbero svelato in anticipo qualche grossa novità.

All’interno di questo brevetto, depositato nel 2017, qualche curioso giocatore è riuscito a notare diversi riferimenti a delle città che si evolvono in base a come il giocatore interagisce con il mondo di gioco. Il brevetto, inoltre, fa riferimento a un quartiere potenzialmente descritto come dotato di oggetti invecchiati dalla ruggine, più o meno economici e logorati dal tempo; tutti oggetti che possono essere stati utilizzati per costruire e modificare quella porzione di città.

Now look at this excerpt from a 2017 patent from Rockstar Games.

Looks like we‘ll be able to „improve“ neighborhood in the game, and this will change them to be gentrified.

A portare il tutto alle attenzioni di più appassionati, è stato un utente su Twitter, il quale si è limitato a sottolineare alcuni passaggi presenti all’interno del brevetto di Take-Two. Tutto ciò, sa facendo pensare che GTA 6 andrà a proporre un’esperienza di gioco in cui le azioni dei giocatori si andranno a ripercuotere maggiormente anche sull’ambiente. È possibile, sempre stando al brevetto, che nel sesto capitolo si avrà a che fare anche con più città.

Difficile dire con certezza se tutte le informazioni scovate all’interno di questo brevetto prenderanno vita in GTA 6. Prima dio tutto servirebbe che Rockstar annunciasse il tano atteso titolo, e siamo sicuri che già dal trailer di presentazione potremmo capire tante cose sul nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto. Cosa ne pensate di questo brevetto scovato dagli appassionati? Vi piacerebbe un GTA con un mondo in continua evoluzione? Diteci la vostra.