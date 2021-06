GTA 6 potrebbe avere un sistema di criptovalute

GTA 6 è ancora oggi il gioco più atteso del momento. Nonostante non siano state mai rilasciate notizie ufficiali in merito abbiamo potuto farci, nel corso del tempo, delle idee in merito. Sembra infatti che torneremo in quella Vice City che nel lontano 2022 è entrata prepotentemente nel cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo. In ogni caso ad oggi tutto tace, ma è possibile che il nuovo capitolo targato Rockstar Games si possa far vedere in qualche modo durante il periodo dell’E3 2021, anche se l’indiscrezione che sta rimbalzando da giorni vedrebbe un annuncio inaspettato provenire, magari, all’interno dello stesso GTA Online attraverso un evento a tema.

Quest’oggi scopriamo invece un’altra informazione proveniente dal noto leaker Tom Henderson il quale avrebbe dichiarato in un post sul suo profilo ufficiale Twitter che GTA 6 includerà per la prima volta un sistema di criptovalute. Nonostante non ci sia nulla di ufficiale in merito, Henderson è sempre stato un insider da tenere sott’occhio.

L’insider parla di criptovalute in-game inserite all’interno del single player e del multiplayer. Secondo Henderson GTA 6 sarà ambientato in un periodo moderno ed il personaggio che il giocatore controllerà verrà ricompensato, a volte, da queste. Oltre al denaro normale quindi ci sarà questo nuovo sistema che servirà per non essere facilmente rintracciabili. Potrà essere usata inoltre per investire su specifiche azioni di mercato tramite un booker creato a doc da controllare ogni volta che ne abbiamo bisogno.

Just so there's no confusion, I mean in-game payments of bitcoin. These payments will come from the more higher up characters that needs to transfer high amounts of "untraceable cash and fast". — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 3, 2021

Come afferma Henderson se Rockstar Games inserisse questo nuovo sistema in modo adeguato sarebbe un notevole vantaggio per le criptovalute reali, in quanto i giocatori si abituerebbero col tempo a questa valuta. Insomma, potrebbe essere l’ennesimo passo in avanti per portare GTA 6 ad altissimi livelli. Ad oggi non c’è nulla di ufficiale, ma Henderson sottolinea come questa informazione gli sia capitata da una fonte estremamente attendibile. Vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire più dettagli in merito al sesto capitolo targato Rockstar.