GTA 6 potrebbe avere un’ambientazione inedita, lo svela una mappa

I rumor su GTA 6 non smettono mai di girare in rete e soprattutto di far discutere gli appassionati. Ora che Rockstar Games ha finalmente svelato la data di uscita della versione next-gen di GTA 5, in molti si aspettano di ricevere qualche prima informazione ufficiale sul tanto chiacchierato sesto capitolo del free roaming made in USA. Sfortunatamente sembra che ci sarà da attendere ancora parecchio, ma a scaldare gli animi ci ha pensato un appassionato che potrebbe aver fatto una grande scoperta.

Nel 2018 sono apparse in rete diverse immagini, le quali mostravano una mappa composta da più isole, ma solo una di queste immagini mostrava nel dettaglio la possibile mappa di GTA 6. Ora, dopo anni di distanza, un appassionato ha ripreso una versione di quella mappa (decisamente più dettagliata), e ci ha costruito sopra quella che è un’interessante teoria sulla possibile ambientazione del prossimo capitolo principale della serie Rockstar.

Questo appassionato afferma di credere che quest’isola che gira in rete da ormai diversi anni, abbia lo scopo di rappresentare la versione di Rio de Janeiro che sarà presente all’interno di GTA 6. Questo giocatore ha anche indicato sulla mappa alcune delle posizioni chiave e le ha poi confrontate con una mappa reale della città brasiliana. Se il tutto dovesse venire confermato, sarebbe un ambientazione decisamente inedita e che porterebbe i giocatori oltre i confini statunitensi per la prima volta dai tempi di GTA London 1961.

Stiamo parlando sempre di rumor, e non sappiamo nemmeno se l’immagine della mappa apparsa in rete per la prima volta nel 2018 possa essere riconducibile alla reale ambientazione di GTA 6. Per questo, come al solito, vi consigliamo di prendere queste informazioni per quello che sono, ovvero delle curiose teorie fan-made che ci vanno volare con la mente, aspettando il momento in cui il prossimo GTA si paleserà davanti ai nostri occhi.