GTA 6 potrebbe essere così: la mod “Oltre il Realismo” per GTA 5

La febbre da Next-Gen ormai dilaga in ogni dove. Tra trailer mozza fiato e frigoriferi a forma di Xbox Series X, non vediamo ormai l’ora di poter mettere la mani sulle console di prossima generazione. E se da un lato manca davvero poco, ormai meno di un mese, al lancio delle nuove console di Microsoft e Sony, c’è chi è partito già con la fantasia (o quasi) ad immaginare GTA 6. Il famoso modder OreoShaman ha infatti pubblicato un video nel quale illustra uno dei suoi ultimi lavori svolti sul titolo di Rockstar Games.

Questa strabiliante mod per Grand Theft Auto 5 si chiama Realism Beyond e quello che contiene è davvero impressionante. I miglioramenti sono di ogni tipo e vanno dalle texture al calcolo della luce in tempo reale. Quest’ultima permette anche di capire come potrebbe essere il ray tracing sui prossimi titoli dello sviluppatore americano. La demo che potete vedere in video, all’interno dell’articolo, mostra infatti quello che potrebbe essere realmente un GTA 6 e il suo impianto tecnico.

Inoltre una cosa da analizzare è sicuramente l’hardware su cui è stato fatto girare il tutto.

Intel i5-8400

32 GB di Ram

Nvidia RTX 2080 Ti

Ovviamente è giusto dire che il titolo di base su cui è caricata la mod ha comunque i suoi anni alle spalle. Ma c’è da dire che il lavoro svolto è encomiabile, chissà cosa ci aspetta all’interno della versione migliorata di GTA 5 per PS5. In attesa di scoprirlo speriamo di poter vedere presto qualcosa sul tanto vociferato GTA 6. Secondo voi quando esce? Credete davvero agli ultimi rumor, oppure pensare che Rockstar Games voglia ancora sfruttare le potenzialità di GTA Online? Come sempre, soltanto il tempo ci dirà a cosa andremo in contro, ma al momento attendiamo con ansia i prossimi sviluppi sulla prossima generazione.