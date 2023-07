Passano i mesi e gli anni, ma di GTA VI neanche l’ombra. Quantomeno sappiamo, anche a causa delle clip trafugate qualche mese fa, che il gioco è realmente in sviluppo e le varie voci che lo vedono ambientato a Vice City sembrerebbero autentiche, quindi qualcosa effettivamente sappiamo.

RUMORS: Grand Theft Auto VI

✅Budget is $2 billion, the most expensive entertainment product ever made (movies, video games, shows, concerts..etc)

✅In development since 2014

