GTA 6 potrebbe essere l’ultimo capitolo della serie

Nonostante non abbiamo ancora alcun minimo indizio sull’esistenza di GTA 6, il fantomatico titolo Rockstar Games è sulle bocche di moltissimi appassionati ed insiders da tempo immemore. Sono anni, infatti, che le voci di corridoio ci parlano costantemente di come potrebbe essere il nuovo Grand Theft Auto, ma di conferme nemmeno l’ombra. Oggi è tornato a parlare del misterioso titolo anche una delle voci più autorevoli in circolazione, la quale ha voluto porre l’attenzione su un aspetto relativo al futuro del franchise.

GTA 5 Michael Franklin

A tornare su GTA 6 è stato Tom Henderson, il noto giornalista di settore ed insider che, in passato, ha predetto in modo corretto molte delle novità che poi sono arrivate in Call of Duty Warzone e non solo. Con un nuovo editoriale firmato da Henderson, il giornalista ha voluto porre l’attenzione su alcuni dettagli che aveva già portato all’attenzione degli appassionati tramite un recente video pubblicato sul proprio canale YouTube.

Ora Henderson ha dichiarato di aver pensato molto al futuro della saga di GTA, e secondo lui il prossimo GTA 6 sarà l’ultimo capitolo del franchise che vedrà la luce. Le voci di corridoio parlano di un uscita del gioco attesa non prima del prossimo 2024, e nonostante sembri strano, il giornalista di settore è convinto che una delle saghe più importanti e popolari della storia videoludica potrebbe davvero terminare con il sesto attesissimo capitolo.

Il motivo, sempre secondo Henderson, lo abbiamo già davanti ai nostri occhi, con GTA 5 che nonostante l’età è ancora uno dei titoli più giocati e aggiornati sul mercato. L’obbiettivo di Rockstar sarebbe quello di rendere GTA 6 il capitolo definitivo del franchise, capace di aggiornarsi costantemente anche con grandi espansioni senza più sentire la necessità di passare ogni tot anni ad un capitolo nuovo.

Come sottolineiamo sempre, finchè non parlerà Rockstar Games queste speculazioni vanno prese con le dovute attenzioni, ma è sicuramente interessante il punto di vista proposto da Henderson in queste ore. E voi cosa ne pensate? Credete davvero possibile che la saga di GTA termini con il sesto capitolo?