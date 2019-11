GTA 6 arriverà solo dopo Project Medieval? Nuovi indizi lo fanno pensare

Sistemata la questione Red Dead Redemption 2, Rockstar Games è finalmente pronta a guardare al futuro. Per quanto il team di sviluppo sia ancora ben impegnato con Red Dead Online e GTA Online (il supporto a quest’ultimo durerà almeno ancora un anno), a un certo punto la società dovrà proporre qualcosa di nuovo. Il nome più quotato è sempre GTA 6, senza dimenticare un certo Bully 2, al centro di vari rumor nel corso dei mesi. Recentemente, però, si è iniziato anche a parlare di “Project Medieval”.

Si tratterebbe di un nuovo gioco ad ambientazione medievale legato a combattimenti all’arma bianca. Non ci sono molte informazioni a riguardo, ma un leaker afferma di aver avuto accesso a fonti sicure (che non possiamo verificare, in quanto anonime). Secondo quanto riportato, Project Medieval sarà rilasciato prima di GTA 6, precisamente all’inizio del 2021.

A questo riguardo, in rete è anche stata scovata una vecchia pagina LinkedIn di un artista di Rockstar India, Pawas Saxena, la quale fa riferimento alla creazione di ambientazioni per un gioco medioevale. Bisogna però sottolineare che tale lavoro era in corso del maggio 2018, periodo nel quale Saxena lavorava ancora per Dhruva Interactive, che solo di recente è stata assorbita da Rockstar India. Per quanto sia credibile che Dhruva Interactive fosse già al servizio di Rockstar, non vi è la certezza assoluta.

Una recente inserzione di lavoro ha comunque svelato che Rockstar Games potrebbe avere in cantiere molteplici progetti. Che si tratti di GTA 6, Bully 2 o di un titolo ad ambientazione medioevale, siamo certi che i fan non vedono l’ora di scoprirlo. Voi quale gioco desiderate maggiormente?