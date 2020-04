GTA 6: secondo un insider è pronto al 50%

Un report made in Kotaku su Rockstar Games sembra ci abbia fornito indicazioni precise sull’avanzamento dello sviluppo della Next Big Thing di tema di Theft Auto: GTA 6, secondo Schreirer, perlomeno, é ancora in fase iniziale di creazione. Uno degli insider di maggior blasone, lo smentisce proponendo una versione versione.

Tez2, questo il nickname dell’insider spifferone, è un n0me noto in quanto a notizie accurate sullo stati di sviluppo dei titoli Rockstar Games. Questa volta ha voluto divulgare la notizia che lo stato dei lavori del prossimo Grand Theft Auto, GTA 6, sarebbe già al 50% andando a cozzare incontrovertibilmente con il report di Kotaku Press. Per avallare questa tesi, Tez3 si è avvalso di un ragionamento abbastanza logico, a primo acchito: sapendo gli sviluppatori hanno iniziato a lavorare su Red Dead Redemption 2 dal 2013, subito dopo il primo capitolo del gioco nel selvaggio west, il fatto che dovremmo considerare il prossimo GTA ancora all’inizio è davvero poco credibile. Quello che ci vuole comunicare l’amico predittore è che sostanzialmente, il gioco sarebbe più vicino all’uscita di quanto crediamo.

Avevamo già parlato in questo articolo di GTA 6, mettendo la pubblicazione del gioco in correlazione all’uscita delle console di nuova generazione. Che Rockstar Games stia aspettando nuove succose notizie sulla Play Station 5 ed Xbox Series X, prima di condividere qualcosa di più sul nuovo gioco? Di sicuro il lancio delle console next-gen potrebbe aprire delle finestre di mercato assolutamente favorevoli alla release di un titolo altisonante come questo. Senza contare che anche il titolo stesso possa portare con sè una grossa fetta di pubblico all’acquisto delle nuove piattaforme di gioco casalinghe.

Chiaramente, il disclaimer che ci avverte di prendere queste notizie con le pinze, in quanto meri rumor, è sempre valido. Noi saremmo chiaramente più che entusiasta nel mettere le manacce sul prossimo GTA prima del previsto, ma non vogliamo alimentare false speranze.