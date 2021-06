GTA 6: Rockstar avrebbe scelto ambientazione e protagonista

Se c’è una una costante in questi anni, sono i rumor su GTA 6. La saga di Grand Theft Auto nel corso delle generazioni ha sempre attirato un grandissimo numero di appassionati, i quali non vedono l’ora di sapere come la serie andrà ad evolversi nei capitoli futuri. Dopo GTA 5, i fan si aspettano un gioco decisamente più immenso e completo, una missione molto difficile per Rockstar Games, che però ci ha da sempre abituato ad alzare l’asticella sempre di più con ogni nuova opera sfornata.

Sappiamo che ormai da diversi anni Rockstar ci impiega molto tempo prima di rilasciare un nuovo gioco; questo perchè i propri titoli diventano sempre più giganti in termini di contenuti. Per questo è possibile che sia ancora presto per conoscere novità ufficiali riguardo a GTA 6, ma sembra che qualcuno di abbastanza affidabile abbia avuto qualcosa da dire a riguardo. Parliamo di Tom Henderson, insider che in passato ha predetto in maniera molto accurata molti dettagli relativi agli annunci che gravitano attorno ai mondi di Call of Duty e Battlefield.

All’interno di un suo nuovo video, Henderson ha voluto stilare alcune delle informazioni che ha raccolto su GTA 6 negli ultimi tempi. Tra queste l’insider ha parlato dell’ambientazione, che ci farà tornare in una Vice City decisamente più modera e con una serie di nuove zone inedite aggiunte per ingrandire la mappa. Vengono citati anche i protagonisti, i quali saranno multipli e ci sarà anche una donna, con quest’ultima che sarà la mente del gruppo e colei che sarà incaricata delle situazioni più tecniche come l’hacking.

Secondo Henderson ci vorrà ancora molto prima di assistere ad una annuncio, dato che il titolo potrebbe essere ancora nelle prime fasi di sviluppo. Per questo è altamente probabile che GTA 6 non arrivi sugli scaffali prima del 2024 o addirittura il 2025, con Rockstar che sta aspettando che le console di nuova generazione prendano decisamente più piede all’interno delle abitazioni degli appassionati prima di rilasciare il gioco. Infine Henderson sembra confermare che il titolo implementerà le criptovalute e che ad oggi GTA 5 sta ancora fruttando guadagni a Rockstar, la quale non sente ancora la necessità di spingere con il prossimo capitolo della saga.