Nelle scorse ore la notizia dei numerosi leak di GTA 6 hanno scosso pesantemente l’industria videoludica. Ancora oggi si continua a parlare molto di quanto successo a Rockstar Games durante il week-end, e anche il settore videoludico si è mosso dimostrando supporto verso la compagnia statunitense. Ora, a distanza di ore dal fattaccio, la stessa Rockstar Games ha voluto pubblicare un importante post ufficiale per chiarire la propria situazione e quello che accadrà allo sviluppo del prossimo GTA principale a partire da adesso.

Il post ufficiale è apparso sulle pagine social di Rockstar Games e in primis va a confermare quello che già in tantissimi sospettavamo. Ebbene sì, tutti i numerosi leak che abbiamo visto in queste ore sono veri, con la compagnia americana che ha sottolineato che un hacker è riuscito a entrare nelle infrastrutture societarie per poi pubblicare in rete una serie di contenuti relativi a una prima fase di sviluppo del prossimo Grand Theft Auto.

Detto questo, Rockstar Games ha subito voluto rassicurare i propri appassionati, andando a confermare che nonostante il momento difficile non verranno interrotti gli attuali servizi online per i giochi disponibili, ma non solo. Lo studio che si sta occupando dello sviluppo di GTA 6 non si fermerà, e i lavori sul prossimo capitolo principale del franchise procederanno senza alcuna sosta, contrariamente a come alcuni rumor sembravano far presagire in queste ore.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Quel che emerge da questo post ufficiale è una Rockstar Games sicuramente molto amareggiata per quanto accaduto in questi giorni. Mentre lo sviluppo continuerà, la compagnia cercherà di aggiornarci man mano che il titolo prenderà forma, lasciando presagire che proprio uno di questi aggiornamenti potrebbe avvenire abbastanza presto. Infine, Rockstar ci tiene a ringraziare chiunque abbia dimostrato supporto alla compagnia, anche e soprattutto in una situazione tutt’altro che felice come quella accaduta da poco.