GTA 6: Rockstar non smetterà di puntare su giochi sigle player

GTA 6 è probabilmente il titolo più atteso dal mondo del gaming. Rockstar si sa, ha sempre puntato sui giochi single player ma negli ultimi mesi lo sta ribadendo sempre di più. Insomma, il destino dei Grand Theft Auto sembrerebbe destinato all’esperienza in singolo giocatore e non completamente rivolto verso l’online. A confermarlo è Tarek Hamad, director of design production che, durante una intervista a GQ ha potuto parlare della nuova espansione aggiunta recentemente e di come questa possa essere completata anche da soli.

“Penso che possiamo vederlo grazie a GTA Online e credo che, andando avanti, continueremo ad inserire più elementi single player nel gioco. Rispettiamo i giocatori che vogliono giocare in compagnia. Ma allo stesso tempo vogliamo permettere a coloro che vogliono giocare in solitaria di avere accesso ad una esperienza altrettanto valida.”

Sembrerebbe quindi che Rockstar non voglia assolutamente cambiare rotta, ma anzi ogni giorno che passa punta fortissimo sull’esperienza e sugli elementi single player. C’è comunque da precisare che GTA Online si è dimostrata una sorpresa pazzesca, con migliaia di giocatori che ancora oggi si divertono nella gigante Los Santos. Non sappiamo ancora quando possa essere rilasciato GTA 6, come non sappiamo quando possa venir mostrato il primo trailer ufficiale, ma una cosa è certa: Sarà ancora una gigantesca esperienza single player che farà innamorare tutti gli appassionati del brand. I fan, addirittura, dopo le vicende di Cyberpunk 2077, hanno chiesto all’azienda americana di non avere fretta e farlo uscire quando è pronto.

Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettate GTA 6 con impazienza? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il nuovo titolo targato Rockstar e la sua controparte Online, ricordandovi che Cayo Perico Heist, la nuova espansione, è disponibile gratuitamente per tutti.