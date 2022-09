In questi giorni GTA 6 resta sulla bocca di tutti, soprattutto per le vicende legate all’hacker che è riuscito ad aggirare Rockstar Games rivelando in anticipo alcuni dettagli del gioco. Sempre in base a questa persona, parrebbe che per il nuovo titolo dello studio siano stati investiti 2 miliardi di dollari circa, se non di più. Se la notizia fosse confermata, GTA 6 diventerebbe immediatamente il titolo più costoso mai realizzato nella storia dei videogiochi, rappresentando uno standard di produzione del tutto inedito nel settore.

GTA 6

Trattandosi, ovviamente, di informazioni sempre non ufficiali e senza alcuna conferma presente, non vanno assolutamente prese alla lettera. Senza alcuna lettura ufficiale riguardo alle cifre non è ancora chiaro se si tratti di 2 miliardi di dollari come tetto massimo, o di denaro attualmente investito nel progetto con ulteriori investimenti in futuro.

Le speculazioni in merito a questi soldi si sono ampliate anche al di fuori della sfera produttiva, visto che secondo alcuni curiosi la cifra potrebbe comprendere anche il marketing e tutto ciò che concerne la sponsorizzazione di GTA 6. Facendo un paragone con GTA V, e i suoi 265 milioni di dollari, un salto in avanti del genere non sorprenderebbe, dato il successo infinito che quest’ultimo ha avuto e continua a mantenere negli anni, con guadagni immani pronti a essere reinvestiti in qualcosa di ancora più grande.

Attualmente parlando, l’hacker diciassettenne di GTA 6 dovrebbe trovarsi in custodia sotto la polizia di Londra, in seguito a un’apparizione di fronte alla corte di Highbury Corner Youth, il 24 settembre 2022. Le nuove informazioni, infatti, sono state estratte da alcuni suoi messaggi privati, presenti in un punto imprecisato del web, in cui ha cercato di vendere i dati ricavati dal suo attacco, dati secondo cui si tratterebbe di un progetto in lavorazione a partire dal 2014, con il suddetto e sostanzioso investimento direttamente dalla Take-Two Interactive.