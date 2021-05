GTA 6, tiriamo le somme tra rumor e ipotesi

Il reveal di GTA 6 è ancora molto lontano e su questo ne siamo praticamente certi. Rockstar Games si prepara a lanciare la nuova versione del suo quinto capitolo principale su PlayStation 5 e Xbox Series X|S (siamo alla terza release dopo l’era PS3/PS4 e Xbox 360/Xbox One) e dunque sappiamo già che non ci saranno annunci ufficiali almeno fino al prossimo anno. Nelle ultime ore però è emerso un altro rumor riguardante il sesto capitolo della serie che potrebbe avere radici ben fondate e vale dunque la pena darci un’occhiata.

Questo rumor in realtà circola dal 2016, quando venne presentato (o meglio annunciato) Red Dead Redemption 2. Un insider divulgò la mappa finale del gioco, svelando anche alcuni dettagli a livello di trama che alla fine si rivelarono essere veri e si tratta di un elemento non scontato quando parliamo di leak relativi a Rockstar Games. Tra un rumor e l’altro in merito al kolossal in salsa western dello sviluppatore, un utente tirò in ballo anche il nuovo GTA. E da qui emergono alcune informazioni, che ancora non possiamo ritenere attendibili ma visto che c’è un precedente “affidabile” vale la pena riportare.

Stando all’utente in questione, GTA 6 è entrato in produzione nel 2016, anche se si vocifera di un “incubo”. Quello che appare più interessante però riguarda l’ambientazione e ovviamente i protagonisti: nella sesta iterazione principale del gioco Rockstar Games secondo l’utente ci sarebbero due personaggi principali, un uomo e una donna. L’ambientazione sarebbe Vice City ma non negli anni ’80, bensì nel presente. Ad un certo punto però le cose cominciano a farsi un po’ confuse: si parla anche di una location cubana, mentre emergono dettagli in merito ai protagonisti: l’uomo è uno spacciatore mentre la donna invece il contatto nei due Stati.

Purtroppo per fan e appassionati, Rockstar Games è una software house blindata. I leak in merito sono davvero pochissimi e spesso aggiungono dettagli irrilevanti o comunque arrivano ad annunci già fatti. Se queste informazioni dovessero essere veritiere e GTA 6 sarà effettivamente un gioco ambientato tra la Florida e Cuba, con due protagonisti, chiunque segua con attenzione le vicende e sia molto legato al franchise del team di sviluppo dovrebbe ritenersi molto fortunato. Si tratta infatti di un’eccezione: a differenza di altri publisher, infatti, Rockstar è la casa che subisce meno leak al mondo.

In tutto questo la domanda finale è una sola: si può credere a questo rumor oppure no? Come di consueto il consiglio che vi diamo è di prendere il tutto con le pinze. GTA 6 è ancora lontano dall’annuncio ufficiale. Esiste un minimo di affidabilità per il leaker ma teniamo conto che in 5 anni cambiano molte cose e non è detto che in Rockstar Games abbiano deciso di ricominciare da capo lo sviluppo, come già accaduto altre volte per altri team di sviluppo. Per ora il nostro consiglio è quello di prendere queste informazioni per come vengono divulgate, una possibile anticipazione di quello che vedremo tra qualche anno.