La giornata di oggi si prospetta come un vero e proprio terremoto per Rockstar. Sembra infatti che un leaker sia riuscito a mettere le mani su un’enorme quantità di materiale riservato su GTA 6. I contenuti in questione sono addirittura 80 video di gameplay tratti da una versione pre-alpha del nuovo capitolo di Grand Theft Auto. Tuttavia, sembra che l’autore di questa fuga di informazioni sia in possibile anche di altro materiale.

GTA 6

Oltre a diffondere parecchi video di gameplay per GTA 6, il leaker sembra entrato in possesso anche di materiale più prezioso. L’utente avrebbe infatti diffuso addirittura 10.000 stringhe di codice tratte direttamente dalla sorgente degli sviluppatori. Oltre a lasciar intendere che l’autore dei leak sarebbe addirittura in grado di accedere al motore di gioco, questa notizia è preoccupante per altri motivi. Gli sviluppatori, infatti, rischiano che tra il materiale diffuso ci siano addirittura delle intere build di gioco.

Come ripetuto più volte nel corso di questa giornata caotica, non abbiamo la certezza che quanto stia accadendo sia confermato e attendibile. Proprio per questo motivo, scegliamo di non diffondere il link contenente le stringhe di codice. Tuttavia, se fosse vero, Rockstar sarebbe vittima di uno dei più grandi leak nella storia dei videogiochi. Così tanto materiale diffuso e il rischio che in futuro ci siano fughe ancor più pesanti è una minaccia che lo studio non può assolutamente sottovalutare.

Il leak di GTA 6, infatti, ha diffuso moltissime informazioni sul titolo che, se fossero confermate, darebbero ai giocatori indizi che Rockstar intendeva probabilmente tenere segreti ancora a lungo. Oltre agli 80 video diffusi, infatti, questa fuga di notizie ci ha dato indizi su specifiche tecniche, possibili ambientazioni, personaggi protagonisti e possibilmente altri dettagli che non sono ancora stati notati. Nel ricordarvi che, ancora una volta, si tratta di materiale diffuso contro il volere degli sviluppatori e non del tutto attendibile, vi rimandiamo agli aggiornamenti che sicuramente non smetteranno di arrivare.