Mentre GTA 6 è ancora un grande, immenso, colossale punto di domanda, c’è chi sul web si sta divertendo ad immaginare come potrebbe essere la prossima grande opera targata Rockstar Games. La compagnia statunitense ha annunciato qualche mese fa di essere al lavoro sul prossimo capitolo principale del franchise, e questo non ha fermato i fan dall’ipotizzare quali saranno i nuovi personaggi, le ambientazioni o le nuove meccaniche che debutteranno nel prossimo GTA.

Tra rumor e leak su GTA 6, in questo momento c’è un canale YouTube in particolare che sta spingendo parecchio nella realizzazione di concept video su come potrebbe apparire il prossimo capitolo della saga free roaming di Rockstar. In uno dei video più recenti, lo youtuber TeaserPlay si è cimentato nella realizzazione di un concept video che mette in mostra un sesto capitolo di GTA mosso dall’Unreal Engine 5 e con i viaggi nel tempo.

In una prima parte di video possiamo ammirare uno scorcio della città che sembra rifarsi alla Vice City tanto amata dai fan della serie, il tutto mosso dal motore grafico Unreal Engine 5. Il colpo di scena però arriva verso la fine del breve video, dove vediamo il giocatore tornare nel 1982, con tutta la città intorno e il modo di vestire del proprio personaggio che cambia tornando indietro di ben quarant’anni.

Ovviamente queste innovazioni sono solo alcune idee sviluppate nel canale di TeaserPlay, ma non sappiamo minimamente quali saranno i piani ufficiali di Rockstar Games per il prossimo GTA. Quel che è certo è che ci vorrà ancora un bel po’ di tempo prima di vedere qualcosa di concreto sul nuovo GTA 6. Per il momento, quindi, ci dobbiamo accontentare di queste produzioni fan-made che sono senza ombra di dubbio un’interessante punto di vista da parte della community, da sempre molto vicina alla produzione di Rockstar Games.