GTA 6 uscirà nel 2020 e sarà ambientato in Florida secondo nuovi rumor

GTA 6 è nuovamente al centro di rumor e leak, ora si parla di una data di uscita e dell'ambientazione, la quale pare essere la Florida.

I fan Rockstar Games avevano due grandi desideri: vedere Red Dead Redemption 2 su PC e scoprire i primi dettagli su GTA 6. Ora che il primo di questi è stato esaudito, tutto quello che i giocatori aspettano è un annuncio sul seguito di uno dei titoli di maggior successo degli ultimi anni. GTA 6 è al centro dei rumor e delle speculazioni ogni giorno, ma ora arrivano nuove affermazioni da una fonte un po’ più autorevole: Steven Ogg.

Ogg è il doppiatore di Trevor, uno dei protagonisti di Grand Theft Auto 5. Recentemente l’uomo è stato ospite del Brasil Game Show 2019, dove ha affermato, senza giri di parole, che l’uscita di GTA 6 è “vicina“. Ha aggiunto che per realizzare un gioco servono “sette o otto anni, fate voi i conti“. In questo modo Ogg ha affermato che GTA 6 dovrebbe uscire nel 2020 o 2021, sempre ammesso che si inizi a contare dal 2013, anno di uscita di GTA 5.

Bisogna però subito specificare che Ogg, per ora, non è ufficialmente coinvolto in GTA 6, anche perché ancora non è stato detto nulla sul titolo da parte di Rockstar Games. La stessa esistenza del gioco, per quanto data per scontata, è una pura speculazione. Esiste la possibilità che Ogg abbia solo condiviso una propria idea, e non abbia alcuna informazione tra le mani. Sarebbe strano che il doppiatore si faccia sfuggire un riferimento così esplicito sul GTA 6, anche se non sarebbe la prima volta: la doppiatrice di Ellie di The Last of Us Parte 2 aveva svelato che il gioco era in arrivo a febbraio, ben prima dell’annuncio ufficiale.

Le indiscrezioni proseguono oltre la data di uscita. Giorni fa è emerso su Twitter un documento apparentemente ufficiale di Take-Two (compagnia madre di Rockstar) nel quale viene rivelato che il team sarebbe pronto a inviare degli scout in vari luoghi della Florida, per scattare foto da usare per la realizzazione del gioco. In particolar modo sono gli interni degli edifici a essere al centro dell’attenzione del team.

Questo spinge a credere che Rockstar voglia ambientare GTA 6 nuovamente a Vice City, amata città apparsa nell’omonimo capitolo. Si afferma però che il documento possa essere un falso, in quanto nel testo si legge “Rockstar” e non “Rockstar Games”, un’imprecisione che difficilmente sarebbe commessa in un testo ufficiale. In ogni caso, per ora sono solo rumor. Diteci, quali sono le vostre speranze per GTA 6?