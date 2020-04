GTA 6 sarà più piccolo e si aggiornerà dopo l’uscita? Ecco nuovi dettagli

GTA 6 un titolo che presumibilmente è in fase di sviluppo ma che Rockstar Games non ha ancora deciso di annunciarlo formalmente, così come tutti i fan della serie vorrebbero. Sono passati infatti ben sette anni da quando GTA 5 è stato lanciato sulle varie piattaforme, quindi non possiamo non considerare la possibilità che GTA 6 possa effettivamente essere in cantiere e le ultime notizie e indiscrezioni al riguardo, sembrerebbero confermare quest’ultima ipotesi, facendo sperare in un suo imminente arrivo.

Sebbene siamo ancora agli inizi del 2020, una pubblicazione nell’arco di quest’anno sembra abbastanza improbabile sopratutto vista l’assenza dell’annuncio di sviluppo. L’arrivo imminente delle console PS5 e Xbox Series X, fa aumentare le speranze che qualcosa possa muoversi presto da parte di Rockstar Games. Alle varie speranze si è però aggiunta una nota concreta, proveniente da Jason Schreier, editor di Kotaku.

Secondo quanto dichiarato, GTA 6 sarebbe infatti nelle prime fasi di sviluppo e rispetto a quanto ipotizzato finora, potrebbe essere un titolo che ricorderebbe, sotto alcuni punti di vista, GTA Online. Il rapporto di Schreier fa infatti ipotizzare che il prossimo gioco di Grand Theft Auto potrebbe essere leggermente diverso rispetto al tipo di gioco al quale siamo abituati. Nel rapporto infatti non si riferisce esplicitamente come GTA 6 ma come “una nuova voce nella serie Grand Theft Auto“.

Secondo quanto riferito il sequel della serie sarà, al momento del lancio, un gioco “moderatamente dimensionato“ e per tale motivo subirà degli aggiornamenti regolari che permetteranno allo stesso di espandersi successivamente all’uscita del gioco. Sembra infatti che Rockstar, nel sequel principale della serie di GTA, stia pianificando di integrare la struttura e il ritmo seguito da GTA Online. Sembrerebbe che questo possa dare un vantaggio agli sviluppatori per diminuire il carico di lavoro e limitare il crunch time. Tuttavia questo sembrerebbe essere solo un piano per la fase di sviluppo del gioco e non possiamo prevedere l’evoluzione che subirà GTA 6 man mano che prenderà forma. E voi cosa ne pensate di questa nuova possibilità messa in campo, questa volta, da una voce veramente autorevole? Fateci sapere nei vostri commenti!