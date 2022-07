GTA 6 sarà davvero ambientato a Vice City? Non lo possiamo sapere. Al momento da Rockstar Games non emerge nessun tipo di indicazione in merito e le bocche sono decisamente cucite. Nessun dettaglio sul gioco è mai trapelato ufficialmente, ma una nuova teoria potrebbe aver svelato in quale città sarà ambientato. E sì: secondo questa pazza cospirazione, si tratta proprio del luogo in cui abbiamo vissuto l’avventura di Tommy Vercetti.

L’indizio sarebbe contenuto nell’ultimo aggiornamento di GTA Online, chiamato Criminal Enterprise. Una volta conclusi i vari incarichi per conto dell’United Liberty Paper, c’è una conversazione con un cameriere, che parla del meteo. “Anche il meteo sta migliorando. La prossima settimana, però, tempeste tropicali”, una delle frasi pronunciate proprio dal lavoratore. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che qualcuno vuole necessariamente vederci qualcosa. E qui comincia la speculazione.

Per non farci visitare immediatamente l’intera location di Vice City, il pretesto di Rockstar Games all’epoca fu quello di utilizzare un uragano, che obbligò le autorità a chiudere tutti i ponti di collegamento dell’area metropolitana della città. Secondo alcuni utenti di internet e dei forum dedicati alla serie, questo riferimento basterebbe a rendere GTA 6 ambientato a Vice City. Secondo alcuni, in aggiunta, la frase pronunciata dal cameriere che fa riferimento alla settimana prossima sarebbe addirittura rivolta ai giocatori, che nella prima settimana di agosto potrebbero ricevere il tanto desiderato annuncio ufficiale con un breve teaser.

Fantasia o realtà? Non lo sappiamo. Nonostante passino gli anni, però, appare chiaro come in realtà GTA 6 sia ancora un gioco a cui tutti tengono davvero tanto, anche ad anni di distanza dall’uscita dell’ultimo capitolo. Un marketing auto prodotto dai giocatori di cui Rockstar beneficerà sicuramente, e se non ora, nel prossimo futuro. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.