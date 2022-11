Oggi chiunque punterebbe sul successo di GTA e i numeri, ovviamente, sono dalla parte del franchise di Rockstar Games. In realtà, almeno inizialmente, non tutti ci avrebbero scommesso una Sterlina sopra. A svelarlo è Colin Maconald, che lavorò proprio al primo capitolo della serie, pubblicato da DMA Design nel 1997.

In una recente intervista con la BBC, Macdonald ha dichiarato che in DMA Design nessuno credeva nel successo del primo GTA. “All’epoca DMA Design stava lavorando a una serie di videogiochi e nessuno credeva che GTA sarebbe andato bene”, le parole di Macdonald dichiarate durante l’intervista. C’erano degli ottimi motivi se però lo studio interno non credeva nel titolo.

Secondo le parole di Macdonald, lo sviluppo del primo capitolo della serie non era andato bene. Il gioco era infatti pieno di bug, la direzione non era così chiara e c’erano continui crash. Nelle pause pranzo, però, Macdonald notò che tutti giocavano al titolo e questo ha fatto capire al team di avere tra le mani qualcosa di speciale. Inutile dire che l’intuizione fu giusta: dopo il primo capitolo ne seguirono molti altri, che hanno avuto un impatto enorme in tutto il settore.

Di progetti non andati bene, nel mondo dei videogiochi, ce ne sono tantissimi. Alcuni hanno segnato la fine di studi di sviluppo ed editori, altri invece hanno saputo risollevarsi decisamente bene. Raramente però qualcuno scommetterebbe sul fallimento di un proprio progetto, ma non nel caso di DMA Design. Le cose sono andate poi in maniera molto differente rispetto a quanto pronosticato e probabilmente, pur sapendo di avere davanti qualcosa di speciale, Macdonald non poteva proprio immaginarsi cosa sarebbe diventato Grand Theft Auto poco meno di vent’anni dopo. Una storia decisamente interessante, che sicuramente potrebbe finire di diritto in qualche libro dedicato a questa industria.