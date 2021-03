GTA incontra Cyberpunk 2077 nel primo gameplay di Glitchpunk

GTA incontra Cyberpunk 2077 in Glitchpunk, un gioco che ricorda molto da vicino lo stile dei primi capitoli di Grand Theft Auto (o del più recente Chinatown Wars su Nintendo DS e PSP). Di fatto Dark Lord e Daedalic Entertainment, rispettivamente sviluppatore e publisher del titolo, hanno pubblicato un nuovo video di gameplay che sembra strizzare l’occhio anche a Cyberpunk 2077, la letteralmente ultima fatica di CD Projekt RED. Analizziamo assieme quanto visto nel video da poco pubblicato!

Lo stile, come specificato in precedenza, combina la natura action top-dawn dei primi Grand Theft Auto, assieme all’ambientazione e ad alcune meccaniche di Cyberpunk 2077. Potrete guidare una moltitudine di veicoli, dalle auto ai mezzi pesanti, per spostarvi in ben quattro città diverse, divise tra ciò che resta degli Stati Uniti e in una Russia sovietica in pieno stile cyberpunk. Lo scopo di Dark Lord, è quello di omaggiare i classici titoli action con visuale dall’alto, ma ci riesce perfettamente?

Dal gameplay è possibile notare che la vecchia cam in stile GTA 2, effettivamente, svolge il suo lavoro egregiamente. Inoltre, le insegne al neon e i maxi-schermi fanno respirare quell’aria cyberpunk che il team di sviluppo ha voluto omaggiare; anche se un po’ troppo. Infatti, la gestione delle abilità divise in moduli, è quasi identica a quella del titolo di CD Projekt RED: una schermata mostra al giocatore la sagoma di un corpo in cui potrà installare i relativi moduli alle abilità desiderate.

Glitchpunk (di cui vi consigliamo la visione del trailer soprastante) è previsto per il lancio su Steam nel corso del 2021. Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti a riguardo.