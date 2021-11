GTA: non solo la trilogia, in arrivo la remastered di un altro classico capolavoro

Annunciata ormai diverse settimane fa, la remastered dei tre titoli di GTA più amati sta per fare il suo debutto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Per chi non lo sapesse, le date d’uscita sono fissate per l’11 novembre per l’edizione digitale e il 6 dicembre per quella fisica. All’interno del sito ufficiale sono stati postati anche i requisiti minimi e raccomandati per l’installazione su PC che, come ci si aspettava, sono del tutto accessibili, per questo potete stare assolutamente tranquilli. Il prezzo sembra inoltre essere di 59,99 € per le versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Novembre si sta rivelando essere il “mese dei rumor e insider”. Già da diversi giorni ve ne abbiamo proposti un po’, alcuni attendibili altri decisamente meno. Lo stesso che avrebbe dichiarato che nel 2023 sarebbe tornato un altro capitolo di Call of Duty Black Ops, avrebbe sganciato un’altra bomba, vale a dire che GTA 4 Remastered sarebbe in lavorazione e, anche questo, pronto ad essere rilasciato tra due anni.

RalphsValve, questo l’user del ragazzo su Twitter, non ha dichiarato nulla a riguardo nemmeno in questo caso indicando solo l’anno di uscita. C’è da considerare che questo insider risulta essere alquanto attendibile e, dal canto nostro, non ci riteniamo del tutto stupiti da tale notizia. La possibilità di vedere però il quarto capitolo tra due anni allontanerebbe le speranze di scorgere un ipotetico GTA 6 proprio nel 2023, considerando i ritmi di lavoro di Rockstar Games.

Insomma, sebbene la notizia non dovrebbe stupire più di tanto, vi invitiamo a prenderla con le dovute pinze in quanto Rockstar Games non ha ufficializzato nulla a riguardo. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Vi ispirano le remastered del 3, Vice City e San Andreas? Siete convinti della scelta grafica?