GTA Online: Arena War, ecco tutti i dettagli su tutte le modalità del nuovo aggiornamento

Arena Wars è finalmente disponibile in GTA Online ed è arrivato il momento di premere sull’acceleratore e diventare il più forte combattente automobilistico della storia. Come vi avevamo già detto, sono disponibili veicoli personalizzati e ben sette nuove modalità di gioco. Vogliamo scoprirle nel dettaglio?

Carneficina : tramite moto, auto o camion armati e a dir poco distruttivi, dovremo cercare di essere l’unico sopravvissuto in questo scontro all’ultimo sangue nella Maze Bank Arena.

: tramite moto, auto o camion armati e a dir poco distruttivi, dovremo cercare di essere l’unico sopravvissuto in questo scontro all’ultimo sangue nella Maze Bank Arena. Guerra alla bandiera : le regole sono semplici, due team, due bandiere, lo stesso desiderio di vittoria; si tratta della versione Arean War della classica modalità “Cattura la bandiera”, ovviamente riletta in chiave automobilistica.

: le regole sono semplici, due team, due bandiere, lo stesso desiderio di vittoria; si tratta della versione Arean War della classica modalità “Cattura la bandiera”, ovviamente riletta in chiave automobilistica. All’ultimo rottame : pare che per usare un automobile si debba anche saper guidare, ma a conti fatti cosa ci importa? In questa modalità si può vincere tagliando il traguardo per primi, ma non crediamo accadrà spesso poiché avversari e trappole ci faranno a pezzi ben prima.

: pare che per usare un automobile si debba anche saper guidare, ma a conti fatti cosa ci importa? In questa modalità si può vincere tagliando il traguardo per primi, ma non crediamo accadrà spesso poiché avversari e trappole ci faranno a pezzi ben prima. Tag Team : se siete lupi solitari, dovrete imparare a fare squadra; ci sarà solo un giocatore del team alla volta in campo, ma gli alleati potranno sfruttare un ampio arsenale per aiutarlo.

: se siete lupi solitari, dovrete imparare a fare squadra; ci sarà solo un giocatore del team alla volta in campo, ma gli alleati potranno sfruttare un ampio arsenale per aiutarlo. Bastoni tra le ruote : pronti a gareggiare da un checkpoint all’altro? Come? Non vedete i vostri avversari? Tranquilli, sono pronti a farvi saltare in aria grazie agli strumenti messi a disposizione dall’Arena. A fine round, ovviamente, i ruoli si invertiranno.

: pronti a gareggiare da un checkpoint all’altro? Come? Non vedete i vostri avversari? Tranquilli, sono pronti a farvi saltare in aria grazie agli strumenti messi a disposizione dall’Arena. A fine round, ovviamente, i ruoli si invertiranno. Arrivano i mostri : avete presente quando una squadra è chiaramente più forte dell’altra? Ecco, questo succede in Arrivano i mostri: un team guiderà enormi moster truck in grado di polverizzare ogni cosa che si pari loro di fronte, mentre gli avversari dovranno salvarsi la pelle usando delle piccole e carinissime utilitarie. Se anche solo uno si salva ed evita l’ira dei “mostri”, tutto il team vince.

: avete presente quando una squadra è chiaramente più forte dell’altra? Ecco, questo succede in Arrivano i mostri: un team guiderà enormi moster truck in grado di polverizzare ogni cosa che si pari loro di fronte, mentre gli avversari dovranno salvarsi la pelle usando delle piccole e carinissime utilitarie. Se anche solo uno si salva ed evita l’ira dei “mostri”, tutto il team vince. Passa la bomba: condividere è importante, sopratutto quando si tratta di un ordigno dal potenziale esplosivo leggermente sopra il livello di sicurezza. In una sorta di “Ce l’hai” in versione hardcore, dovremo schiantarci contro i nemici per passargli la bomba. Il tutto mentre il timer continua a ticchettare e la folla scalpita per un po’ di azione.

Inoltre, nel caso nel quale si venga eliminati prematuramente, potremo continuare a goderci la partita come spettatori: due minuti di pausa, uno spuntino e una roulette per vincere qualche premio. No, il drone armato e desideroso di sangue non è stato incluso per errore. Se scenderete nell’Arena questa settimana, inoltre, si otterrano doppi GTA$ e RP.

Per poter vincere, però, è consigliabile personalizzare il proprio mezzo nell’officina dell’Arena. Per farlo, la si dovrà acquistare sul sito web in-game ArenaWar.tv: uno specialista di guerra motorizzata vi aiuterà a creare l’arsenale a quattro ruote più adatto a voi. Gli scontri dell’Arena, inoltre, doneranno Punti Arena (AP) utilizzabili per acquisire abbigliamento, completi e modifiche per veicoli (e molto altro).

Saranno disponibili ben 12 nuovi veicoli Combattenti dell’Arena, pronti per voi negli stili Futurshock, Apocalisse e Incubo. Alcune vetture sono già sulla linea di partenza, desiderose di portare distruzione, mentre altre hanno bisogno del vostro personale tocco. Inoltre, chiunque faccia l’accesso a GTA Online entro il 17 dicembre riceverà le magliette Annis e Bravado.

Oltre a tutte queste grandiose novità, ecco per voi una serie di sconti:

Modifiche e personalizzazioni per armi Mk II – 35% di sconto

Finiture di lusso – 25% di sconto

Mitragliatrice e MG da combattimento – 25% di sconto

Fucili da cecchino – 25% di sconto

Mitra – 25% di sconto

Fucili a pompa – 25% di sconto

Pistole – 25% di sconto

Esplosivi e armi da lancio – 25% di sconto

Giubbotti antiproiettile – 25% di sconto

Che ne dite, siete pronti a far esplodere l’Arena con i vostri mezzi corazzati? Quale modalità vi interessa maggiormente?