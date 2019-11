GTA Online: il casinò ha fatto aumentare le spese dei giocatori

Durante la riunione con gli azionisti Take-Two Interactive ha dichiarato che il casinò in GTA Online ha fatto segnare una aumento delle spese dei giocatori.

Durante la scorsa riunione con gli azionisti Take-Two Interactive ha dichiarato che le spese in-game dei videogiocatori su GTA Online sono aumentate del 23%, facendo segnare un nuovo record per Grand Theft Auto Online nei mesi successivi all’aggiunta del Casinò Diamond con l’aggiornamento Casino & Resort.

Il CEO Strauss Zelnick ha definito l’aggiornamento del casinò di Grand Theft Auto Online, rilasciato nel mese di luglio, il più grande lancio di contenuti post lancio in assoluto che ha spinto i videogiocatori a tornare sul gioco e a spendere in microtransazioni. Nonostante l’inaccessibilità del casinò in diversi paesi a causa delle ferree regole sul gioco d’azzardo, ciò non ha fermato minimamente l’aumento degli introiti nelle casse dell’editore.

All’interno del casinò i giocatori non posso spendere denaro reale per ottenere delle fish digitali, tuttavia sono in grado di acquistare valuta di gioco che può quindi essere convertita in fiches nel gioco stesso. Questo passaggio in più, e il fatto che i giocatori non possono convertire le vincite in-game in denaro reale, mira a distanziare il casinò digitale dal gioco d’azzardo.

Per l’intera azienda, gli introiti che derivano dalle microtransazioni hanno avuto una cresciuta generale del 39%, statistiche che hanno notevolmente superato le aspettative di Take-Two. Tale crescita è stata resa possibile anche dalle vendite di valuta virtuale di NBA 2K, Grand Theft Auto Online e Red Dead Online. Avete già fatto un giro all’interno del casinò di GTA Online? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.