GTA Online: ecco data di uscita e dettagli di Diamond Casino & Resort

GTA Online si aggiornerà presto con una nuova espansione chiamata Diamond Casino & Resort: ecco tutti i dettagli ufficiali sul gioco Rockstar.

Rockstar Games ha annunciato che la prossima espansione di GTA Online, chiamata Diamond Casino & Resort, sarà disponibile a partire dal 23 luglio 2019, ovvero il prossimo martedì. Nel cuore di Los Santos, all’angolo tra Vinewood Park Drive e Mirror Park Boulevard sta per aprire il nuovo resort. The Diamond è “la destinazione definitiva per un intrattenimento di qualità, vita di alto livello e una serie di esperienze che non troverai da nessun’altra parte.”

Nel casino sarà possibile giocare al Poker a tre carte, a Blackjack e alla Roulette. Inoltre, ci sono le Slot Machines con molti premi a portata. L’Inside Track invece offre la sala lounge per guardare e tifare insieme agli amici mentre si svolgono le corse di cavalli virtuali. Nella lobby è possibile far girare la Lucky Wheel per fiches, contanti e abbigliamento o persino la nuova supercar Truffade Thrax (durante la prima settimana). Ogni settimana sarà messo in palio un nuovo veicolo di fascia alta.

The Diamond è anche un’oasi di lusso ed perfetta per chi vuole fare shopping, per un pied-à-terre sontuoso o solo per una proprietà ricca di caratteristiche in cui intrattenere gli amici. L’attico principale che si trova accanto alla terrazza sul tetto con piscina a sfioro e viste mozzafiato dà diritto al proprietario dello status di membro VIP, compreso l’accesso alle sale VIP, ai tavoli con limiti elevati e una serie di servizi speciali tramite il telefono Penthouse compresi aerei e servizi di limousine e altro.

Come proprietario, puoi selezionare la tavolozza dei colori e le fantasie dell’attico, e cementare il tuo posto tra i nuovi ricchi di LS con una gamma di oggetti di arte moderna dal negozio del casinò – da ritratti raffinati a pop art ad audaci sculture moderne – che possono tutti essere spostati e posizionati intorno alla proprietà.

In quanto membri della famiglia Diamond dovremo però aiutare il propietario, Tao Cheng, a proteggere gli investimenti famigliari dagli assalti di una famiglia di magnati petrolchimici texani, all’interno di molte missioni cooperative. Ci saranno poi anche lavoretti occasionali per ottenere denaro e chips extra. Diteci, cosa ne pensate di questa nuova espansione di GTA Online?