GTA Online ha saputo creare una community che, a distanza di anni dal lancio del gioco, continua a popolare il titolo di Rockstar Games. Oltre a rapinarsi e uccidersi a vicenda, personalizzare auto e personaggi e portare a termine missioni, i giocatori, in alcuni casi, riescono a creare dei raduni pacifichi che sfociano nel ricordo dei loro eroi scomparsi. L’ultimo di questi eventi è stato il commovente omaggio a Ken Block, scomparso da poco a causa di un incidente.

Il pilota e stuntman americano, fondatore dell’azienda DC Shoes è stato universalmente amato dagli appassionati di eventi automobilistici e ha saputo crearsi un vero e proprio brand sulla sua persona. In ambito videoludico, Ken Block ha collaborato in titoli racing come la serie DiRT per alcuni anni, prima di comparire in questo tributo riservatogli dai giocatori di GTA Online. Il video, diffuso su Reddit da xz_VyRus, è uno splendido montaggio di stunt che hanno reso iconico il personaggio di Block, magistralmente eseguiti all’interno del motore di gioco.

Tra gli stunt che possiamo ammirare in questo video, dalla durata di quasi cinque minuti, ci sono varie acrobazie come passare tra due escavatori in movimento, fare dei 360 attorno ad un go-kart in movimento, entrare in derapata sotto un’auto che salta grazie alle sospensioni idrauliche e molti altre esibizioni spettacolari realizzate dai giocatori di GTA Online. Un ulteriore dettaglio realizzato dai giocatori in onore di Ken Block sono le livree delle auto che sono molto simili a quella utilizzata, per tutta la sua carriera, dal pilota americano.

Ken Block è rimasto coinvolto in un incidente mortale a bordo di un’autoslitta il 2 gennaio 2023, a 57 anni. Il tributo reso dai giocatori di GTA Online ha scatenato una miriade di commenti sia da parte dei fan dello stuntman, sia da parte di coloro che, invece, non avevano mai visto in azione il pilota e hanno così avuto modo di conoscerlo grazie alla serie Grand Theft Auto (potete acquistare l’ultimo capitolo della serie su Amazon).