Rockstar Games ha reso disponibile oggi il nuovo aggiornamento San Andreas Mercenaries, che tutti coloro che giocano a GTA Online potranno godere senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta dell’ennesimo update che non solo continua a mantenere viva la community dell’ormai già estremamente longevo titolo, ma che aggiunge tantissimi contenuti e missioni interessanti.

Con San Andreas Mercenaries avrete l’opportunità di guidare la lotta contro le forze della Merryweather Security, vestendo i panni dei Los Santos Angels. Uno dei protagonisti di questa avventura è Charlie Reed, il meccanico aeronautico dell’hangar e un ex militare con un’impressionante esperienza nelle operazioni criminali a Los Santos.

Il progetto Overthrow

Egli sta lavorando al Progetto Overthrow, un attacco su più fronti alla Merryweather Security, con l’obiettivo di scalzarla dalla sua posizione dominante e derubarla dei suoi ingenti guadagni. Il progetto comprende sei nuove missioni per 1-4 giocatori, che metteranno alla prova le vostre capacità di mercenari attraverso attività di ricognizione, recupero di equipaggiamento prezioso, audaci salvataggi e attacchi alla ben organizzata macchina bellica della Merryweather.

Il nuovo Terminale Operativo del Mammoth Avenger sarà il punto di partenza per il vostro coinvolgimento nelle operazioni. Potrete anche accedere alle tre missioni private delle operazioni degli LSA, chiamando direttamente Charlie dal vostro iFruit una volta installato il terminale operativo. Queste quest offrono obiettivi secondari emozionanti, come paracadutarsi di notte da un elicottero sul ponte di una portaerei, richiedere un bombardamento o disabilitare un’installazione governativa con un impulso elettromagnetico.

Il nuovo hangar, veicoli e armi

Inoltre, un hangar completamente migliorato vi permetterà di parcheggiare e personalizzare l’Avenger, potenziare il vostro arsenale con un’armeria per armi Mk II e ottenere servizi speciali. All’interno dell’hangar troverete anche ex colleghi militari di Charlie, come il pilota d’elicottero Rooster McCraw, che potrà procurarvi merci a un prezzo modico.

L’aggiornamento introduce anche nuove missioni di recupero e vendita di carichi aerei, che vi porteranno a nuotare in acque profonde e affrontare eserciti privati. Inoltre, per coloro che preferiscono le missioni di vendita di carichi aerei a terra, sarà possibile scegliere il tipo di mezzi da utilizzare all’inizio della missione.

L’Avenger offre nuove possibilità con il Mammoth Avenger Thruster, che vi permette di richiamare l’aereo direttamente alla vostra posizione se vi trovate a terra. Potrete anche personalizzare l’Avenger con nuove modifiche di livello militare, come mitragliatrici anteriori, missili, modulo stealth e disturbatore di frequenze.

Potrete acquistare il terminale operativo direttamente nell’hangar da Charlie o tramite il sito di Warstock Cache & Carry durante la personalizzazione dell’Avenger. Inoltre, nuovi veicoli come la Grotti Itali GTO StingerTT, il Maibatsu MonstroCiti e altri saranno disponibili presso le concessionarie di Los Santos. Infine, il nuovo mitra tattico, un’arma da fianco completamente automatica con un caricatore supercapiente e una potenza devastante, sarà disponibile presso il Furgone delle armi.

Siate pronti per un’avventura emozionante e unitevi alla lotta per riprendere la città in GTA Online: San Andreas Mercenaries!