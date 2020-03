GTA Online: introdotta nuova moto in stile Tron, soldi tripli ed evento RP

L’immenso mondo di GTA Online ha ricevuto da poco un nuovo aggiornamento, tutto sul mondo delle due ruote. Il punto forte del nuovo update è il set legato alla Nagasaki Shotaro, veicolo palesemente ispirato al film sci-fi Tron, uscito nel lontano 1982, e alla modalità a tempo limitato incentrata sui percorsi di luce.

Questa modalità, denominata Deadline e disponibile dal 12 fino al 18 marzo, è incentrata sull’utilizzo della Shotaro: la moto lascerà dietro di sè una scia luminosa e mortale, che farà esplodere i veicoli degli altri giocatori che ne entreranno in contatto, similmente a come accade nel film. Sono poi disponibili sulle piste dei potenziamenti, che ci permetteranno di rallentare il veicolo compiendo delle sterzate più strette, dei boost alla velocità per superare i nostri nemici, e dei cosiddetti Bunny Hop, ovvero dei saltelli con i quali possiamo letteralmente scavalcare gli avversari con il fine di intrappolarli nella nostra scia distruttiva. Completano la cornice anche l’aggiunta di dollari GTA e punti RP triplicati con la modalità.

Per marcare ulteriormente l’occasione, sono stati aggiunti anche degli sconti in-game, offrendo il 40% di sconto sulle proprietà di Motorcycle Club e il 35% su Clubhouse Custom Bike Shop. Completare le battaglie d’affari ci farà guadagnare ulteriori soldi e reputazione. Finalmente, tra le novità si aggiungono anche degli sconti su delle moto vecchie (sebbene ancora attuali): abbiamo uno sconto del 30% sulla Oppressor MK2, del 40% sulla Ocelot Locust, e del 35% sulla Western Rampant Rocket e sulla Hakuchou Drag.

GTA Online ha aiutato il titolo a mantenere il podio per numeri di vendite fino ad oggi, dopo ben 7 anni dalla pubblicazione di GTA 5 per old gen, superando ad agosto 2019 110 milioni di copie vendute. L’inserimento delle microtransazioni nel titolo ha poi permesso di generare ancora più incassi: infatti, GTA 5 detiene anche il record di gioco ad aver generato più incassi generati dalla sua uscita, con un monte superiore ai 9 miliardi di dollari. In tutto questo, noi aspettiamo fiduciosi ulteriori informazioni riguardo a GTA 6: voi, nel frattempo, state ancora giocando a GTA Online?