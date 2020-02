GTA Online: arriva Open Wheel Racing, il nuovo evento dedicato alla Formula Uno

Come ben sappiamo GTA Online è la modalità multigiocatore di GTA 5, titolo sviluppato da Rockstar Games 7 anni fa. Questa componente ha avuto migliaia e migliaia di aggiornamenti ed aggiunto nel corso degli anni, ed oggi siamo qui a parlarvi di un nuovo evento. Gli sviluppatori americani hanno presentato attraverso un piccolo teaser Open Wheel Racing per la gioia degli amanti della Formula Uno. In attesa quindi di qualche novità riguardante GTA 6, potrete divertirvi con gli amici in questo tanto bello quanto pericoloso evento.

L’aggiornamento, che ricordiamo essere gratuito, permetterà di gareggiare in sette diverse piste nella competizione che prende il nome di San Andreas Prix. Di seguito vi mostriamo tutte le piste a disposizione: Height of society, In due course, Lap it up, Brace for impact, More haste more speed, Urban Renwwal e New Wave. Per poter prendere parte alle gare, avrete bisogno di due veicoli in particolare: la PR4 e la R88. Questi potranno essere potenziati a piacimento nell’ormai iconico Los Santos Costum. Qui di seguito vi lasciamo il breve teaser rilasciato da Rockstar Game.

Per accedere ai contenuti non vi basta fare altro che accedere a GTA 5 ed aggiornare all’ultima versione disponibile. Non è la prima volta che GTA Online offre queste sfide decisamente accattivanti, ma siamo certi che la Open Wheel Racing farà felici tutti gli appassionati di Formula Uno. Può essere un breve assaggio prima di assistere al vero campionato che si disputerà il prossimo 15 marzo a Barcellona.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete felici dell’aggiunta dei veicoli della Formula Uno? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti GTA Online e tutti i suoi aggiornamenti.