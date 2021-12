GTA Online: perché Chop è invecchiato nel nuovo DLC?

GTA Online continua con la sua infinita espansione, quasi come se non stessimo parlando di un titolo che è stato rilasciato ormai quasi dieci anni fa in un’era videoludica completamente diversa da quella di oggi. Ormai pare che GTA 6 stia per essere annunciato da un giorno all’altro, grazie a vari indizi scovati all’interno dell’ultima uscita di Rockstar Games, ossia GTA The Trilogy. Nonostante ciò, il quinto capitolo della saga continua spinto per la sua via, e nei prossimi giorni, precisamente il 15 dicembre, verrà rilasciato un nuovo DLC: The Contract.

Siamo già a conoscenza di ciò che verrà trattato all’interno di questo contenuto aggiuntivo: ci troveremo nei panni del protagonista di GTA Online e dovremo dare una mano a Franklin, assieme al nostro amico di vecchia data Lamar Davis. Ciò di cui ha bisogno è di un socio affidabile e un cliente influente, e il nostro scopo sarà proprio quello di diventare socio di Franklin per portare la sua agenzia al successo.

Tra i materiali promozionali del DLC, però, è comparso un piccolo dettaglio che ha fatto incuriosire i fan: tra le immagini, infatti, troviamo una versione di Chop, l’amato cane di Lamar Davis, decisamente molto più trasandata e “consumata”, quasi come se fosse invecchiato. La verità è che, effettivamente, è così: in questo DLC la bestiola si porta molti più anni sulle spalle di quanti ne avesse nel titolo originale, ed ovviamente non è l’unica.

Il motivo di tutto ciò è dovuto al fatto che la timeline presente di GTA Online adesso corrisponde con quella dei giorni nostri, cosa che fino al 2017 era differente. Prima di quell’anno, infatti, i fatti all’interno della versione online di GTA 5 risalivano a un periodo anteriore alla modalità Storia di quest’ultimo. Adesso che GTA Online è impostato nel 2021, quindi, considerando che il gioco è stato rilasciato nel 2013, significa che questo ha subito un salto temporale di otto anni, ed ovviamente anche i protagonisti dell’opera ne hanno risentito.