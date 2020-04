GTA Online e Red Dead Online: un insolito evento atmosferico colpisce i giochi Rockstar

Di tutti i pesci d’aprile a cui stiamo assistendo durante la giornata di oggi, di sicuro il più originale e inaspettato l’hanno escogitato i ragazzi di Rockstar Games. I giocatori che sono entrati in delle nuove sessioni di GTA Online e Red Dead Online si sono trovati difronte a uno scenario del tutto sorprendente, un insolito evento atmosferico ha colpito le regioni di entrambe le ambientazioni degli open world.

Per un occasione speciale come quella di oggi, le mappe di GTA Online e Red Dead Online sono state completamente avvolte dalla neve, esattamente come se ci trovassimo nel pieno del periodo natalizio. Ovviamente i giocatori non si sono fatti scappare l’occasione per scattare diverse foto per immortalare questo particolarissimo evento che sta colpendo Los Santos e la Frontiera di Red Dead Redemption 2.

Non sappiamo per quanto andrà avanti ancora questa iniziativa di Rockstar, ma è palese la volontà della compagnia americana di unirsi a quello che è il trend della giornata di oggi. Oltre a Rockstar, nell’arco delle scorse ore anche Santa Monica Studio ha fatto uscire il proprio annuncio da pesce d’aprile, alludendo ad un God of War 2 in esclusiva per PlayStation 5.

Ad aprire le danze però è stata Platinum Games, che a inizio mattinata a rilasciato il proprio quarto nuovo annuncio facente parte del progetto Platinum 4, rivelatosi anch’esso un annuncio falso. Cosa ne pensate della recente trovata di Rockstar Games? Avete già avuto l’opportunità di farvi un giorni in una Los Santos o nella Frontiera di Red Dead Online completamente innevata il primo d’aprile?