La versione PC di GTA Online sembra essere arrivata al capolinea. Come riportato online, infatti, l’ultima patch del gioco Rockstar Games ha praticamente rimosso una larga parte del sistema di anti cheat, circa il 95%. Un problema enorme, che ora spalanca le porte a eventuali hacker e cheater, che potranno agire indisturbati.

Si tratta della fine per centinaia e centinaia di utenti su PC. Senza anti cheat, ora i giocatori di GTA Online potrebbero utilizzare qualsiasi tipo di trucco volto a rovinare l’economia del gioco e lo svolgimento delle sessioni di gameplay. Grazie a questa rimozione, infatti, ora si possono attivare praticamente tutti i trucchi senza alcun disturbo, come per esempio la God Mode, le munizioni infinite e molto altro. Tutti elementi che rovineranno l’esperienza di gioco, impedendo ai giocatori leali di divertirsi con il titolo.

Non ci sono ragioni sul perché sia stata intrapresa una manovra simile. Secondo alcuni utenti, però, Rockstar Games si preparerebbe a lanciare un nuovo sistema di anti cheat. Resta comunque un capitolo molto oscuro per la componente online di GTA 5, che a questo punto vi consigliamo di disinstallare assolutamente, anche per motivi di sicurezza. Non è escluso, infatti, che ci siano anche problemi legati ai dati personali. Sono solo ipotesi, ma che però vi invitiamo a non sottovalutare, visti i rischi a cui siamo continuamente esposti.

In an odd move, the latest #GTAV PC patch removes essential components of the anti-cheat system. Resulting in the removal of approximately 95% of the anti-cheat system. — Tez2 (@TezFunz2) October 26, 2022

GTA Online rappresenta il motivo per cui tantissimi giocatori, ancora oggi, decidono di acquistare Grand Theft Auto V. La componente multiplayer dell’ultimo gioco della serie è forse una delle migliori mai create. Mentre su console questo problema non sembra essersi presentato (l’anti cheat non è stato strappato via dal titolo), la community PC ora dovrà fare una scelta: continuare a giocare oppure, a malincuore, disinstallare il gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.